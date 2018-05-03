(özel) Kayak Federasyonu'nun Olağan Genel Kurulu iptal oldu

Ercan ATA, ANKARA/DHA

Kayak Federasyonu\'nun 10.05.2018 tarihinde yapılacak olan 4. Olağan Genel Kurulu, ana statüye göre delege listelerinin usul ve esasta usulsüz olduğu için Spor Tahkim Kurulu tarafından iptal edildi.

Başkan adayı Fatih Kıyıcı\'nın, oy hakkı olan kulüplere oy hakkı verilmediği gerekçesiyle Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu\'na dün yaptığı itiraz, kurul tarafından kabul edildi ve federasyona bildirildi.

Tahkim Kurulu, Kayak Federasyonu\'na bu düzenlemelerin yapılarak, yeniden delege listesinin belirlenmesi konusunda talimat verdi.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK

-Kayak Federasyonu başkanlığı karar düzeltme isteyecek

-Kayak Federasyonu yeni listeyi hazırlayacak ve yayınlayacak

-Bu işlemleri yapmaması halinde ise olimpiyatlardan sonra 3 ay içerisinde seçim yapma zorunluluğu olduğu için bu işlemleri tamamlamadığı takdirde 25 Mayıs\'ta 3 aylık süreç dolacak. Kayak Federasyonu başkanlığı bu süreci de geçerse, federasyona kayyum atanacak.

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