(özel) Kastamonuspor 1966 Başkanı Babaş: "Kendi kalemize gol atması için oyuncumuza talimatı ben verdim"

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONUSPOR 1966 Spor Kulubü Başkanı Metahan Babaş, TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup’ta Pazar günü oynanan Bucaspor maçında, oyuncusuna kendi kalelerine gol atması yönünde talimat verdiğini söyledi. Doğan Haber Ajansı’na (DHA) açıklamalarda bulunan Başkan Babaş, \"Böyle kazanacağımız puan yada puanların geçmişi başarılarla dolu camiamıza ve Kastamonululara yakışmayacağı düşüncesiyle golü atan futbolcumdan kendi kalemize gol atarak durumu düzeltmesini istedim\" dedi.

Dün oynanan Bucaspor-Kastamonuspor 1966 karşılaşmasında yaşanan ve futbol sahalarında nadir görülen olayla ilgili Kastamonuspor 1966 Başkanı Metehan Babaş DHA muhabirine açıklamada bulundu.

BAŞKAN BABAŞ: BİZE YAKIŞMAZDI

Yeşil sahalarda nadir yaşanan bu olayla ilgili Kastamonuspor 1966 Başkanı Metehan Babaş şunları söyledi:

\"Maçın sona ermesine bir kaç dakika kala oyuncumuz girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Bu anda top rakibimizdeydi. Rakibimiz bir centilmenlik örneği gösterdi ve topu taca attı. Taç atışını kullandık. Topu rakibimize vermek isterken hatayla golü bulduk. O anda teknik ekibimiz oyuncu değişikliği için hazırlık yaparken bu duruma uzak kaldı. Böyle kazanacağımız puan yada puanların geçmişi başarılarla dolu camiamıza ve Kastamonululara yakışmayacağı düşüncesiyle golü atan futbolcumdan ‘kendi kalemize gol atarak durumu düzeltmesini’ istedim. Kastamonu\'yu Süper Lig\'de temsil etme hedefiyle çıktığımız yolda bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Fair-Play ruhunun her zaman önceliğimiz olacağının, bize ışık tutmaya devam edeceğinin bilinmesini istiyorum\" dedi.

Maçta yaşanan olay şöyle:

‘Maçın 88\'inci dakikasında Bucaspor kalecisi Mert sakatlanınca sarı-lacivertli futbolcular topu taca attı. Ancak Kastamonusporlu Youssef taçtan gelen topu Bucaspor\'a vermek yerine şutunu kaleye çekti, top ağlara gitti. Hakem golü verince ortalık karıştı. Bucasporlu futbolcular ve teknik ekip Kastamonusporlu futbolculara tepki gösterdi, arbede yaşandı. Uzun süren tartışmalar sonucunda maç 5 dakika sonra yeniden başladı.

Daha sonra 90\'ıncı dakikada Bucaspor\'a golü atan Youssef santra sonrası topu alarak kendi kalesine golü attı.’

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