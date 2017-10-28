(ÖZEL) KASKLI HIRSIZLAR 111 BİN LİRALIK MOTOSİKLETİ BÖYLE ÇALDI

* 1 hafta önce aldığı motosikletini çaldılar.

Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: İstanbul DHA

Ümraniye\'de kasklı hırsızlar, 111 bin lira değerindeki motosikleti 2,5 dakikada çalıp kayıplara karıştı.

Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık dün saat 03.30 sıralarında Ümraniye\'de bir perde imalathanesinde gerçekleşti. Kasklı dört hırsız, motosikletlerle Sedat Sarı\'nın iş yerinin önüne geldi. Şüphelilerden ikisi çevreyi kolaçan ederken diğer ikisi kapıyı levyeyle açıp içeri girdi. Hırsızların hedefinde Sarı\'nın 1 hafta önce 111 bin liraya aldığı yarış motosikleti vardı. Hırsızlar, saniyeler içerisinde motosikletin direksiyon kilidini kırıp işyerinden dışarı çıkardı.

Hırsızlardan biri çaldıkları motosikletin üzerine bindi. Diğer şüpheli kendi motosikletini çalıştırdı ve bir ayağıyla çalıntı motosiklete destek verip iterek hareket etmesini sağladı. 4 hırsız motosikletlerle olay yerinden uzaklaştı.

Görüntü Dökümü:

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GÜVENLİK KAMERASI

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-Motosikletli ve kasklı hırsızların iş yerine gelmesi

-2 hırsızın kapıyı açıp iş yerine girmesi

-Diğer iki hırsızın etrafı kolaçan etmesi

-2 hırsızın motosikletin direksiyon kilidini kırması

-Hırsızların motosikleti dışarı çıkarması

-Hırsızların çalıntı motosikletle kayıplara karışması



