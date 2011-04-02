Özel Kartal Hastanesi kapatıldı

T24 - Sağlık Bakanı Recep Akdağ, bir televizyon kanalının ana haber bülteninde ''bebek canına karşılık para'' alt başlığıyla sunulan haberde yer alan iddialar konusunda soruşturma talimatı verdi. Soruşturma bitene kadar Özel Kartal Hastanesi'nin kapatılmasına karar verildiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre İstanbul’daki özel bir hastanenin yeni doğan servisiyle ilgili iddiaların yer aldığı haber üzerine Bakan Akdağ’ın talimatıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonucunun kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

Hastane kapatıldı!

Bakanlık tarafından başlatılan soruşturma bitene kadar Özel Kartal Hastanesi'nin kapatılmasına karar verildiğini bildirdi.

Haberdeki iddialar

Söz konusu haberde İstanbul Anadolu Yakası’nda hizmet veren Özel Kartal Hastanesi'nde sağlıklı doğan bebeklerin, hasta gibi gösterilip günlerce yoğun bakım ünitesinde tutulduğu ve bu sayede devletten milyonlarca liralık vurgun yapıldığı iddia edilmişti.

Star Ana Haber de Uğur Dündar’ın gündeme taşıdığı görüntüler ve iddialara göre sırf hastaneye yatırmak için 6 aylık ana karnındaki bebekler "risk var" gerekçesiyle erken doğum yaptırılıyor, sağlıklı bebekler hastaymış gibi kuvözlerde gerçekten hasta bebeklerle bir arada tutularak yaşamları riske atılıyor.

İddialar arasında, hastanedeki denetimler sırasında yoğun bakımda tutulan bu sağlıklı bebeklerin, hemşireler için kiralanan bir apartman dairesinde saklandığı ve iki ila üç gün burada yerlerde yatırıldığı da var. Sağlıklı doğan bir bebeğin, yoğun bakımda enfeksiyon kaparak yaşamını kaybettiği de iddialar arasında yer alıyor.



