(ÖZEL) KAPŞONLU, SİLAHLI HIRSIZLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN / İstanbul DHA

Çekmeköy\'de bir markete giren 3 hırsız içeride sigara ve içki raflarını boşaltırken, diğer şüpheli kapı önünde elinde silahla çevreyi kolaçan etti. O anlar iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Çekmeköy\'de bir markette yaşandı. Kapşonlu 4 hırsız saat 03.30 sıralarında bir araçla iş yerine geldi. Hırsızlardan 3\'ü yaklaşık 10 dakika uğraşın ardından kepengi ve kapıyı kırıp içeri girdi. Elinde tabanca bulunan şüpheli ise dışarıda çevreyi kolaçan etti. Yaklaşık 10 bin lira değerinde sigara ve içki çalan hırsızlar geldikleri araçla kayıplara karıştı. Hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

HIRSIZLIK KAMERADA

Kamera görüntülerinde, hırsızlardan biri marketin önüne gelip içeriyi kontrol ediyor. Daha sonra diğer 3 şüpheli de iş yerine geliyor.

Hırsızlar dakikalarca kepengi açmak için uğraşıyor. Şüphelilerden 3\'ü içeri girip sigara ve içki şişelerini çuvala dolduruyor, elinde tabanca bulunan hırsız ise kapı önünde etrafı kolaçan edip önlem alıyor. Kasadaki paraları da çalan hırsızlar hızla dışarı çıkarak kaçıyor.

\"HIRSIZLARIN BİR AN ÖNCE YAKALANMASINI İSTİYORUMö

Olayı polise bildirdiğini söyleyen iş yeri sahibi Nimet Aslan, \"10 bin liralık hırsızlık yapmışlar. Çok üzgünüm, hırsızların bir an önce bulunmasnı istiyoru\" diye konuştu. Polis ekipleri kapşonlu 4 hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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(Güvenlik Kamerası)

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-Hırsızların araçla gelmesi

-Birinin tekel bayinin önüne gelip içeri bakması

-Diğer hırsızların gelmesi

-Kapıyı açmaya çalışması

-Bir hırsızın elindeki silah

-Hırsızların kepengi kırıp içeri girmeleri

-Sigara içki ve kasadaki paraları almaları

-Bir çuvala koyarak dışarı çıkmaları

(Aktüel Görüntü)

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-İşyeri sahibi ile röp

-Genel ve detay görüntüler

