(ÖZEL) KAMYONETİN İÇİNDE UYUYA KALD, CEP TELEFONU ÇALINDI

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL (DHA)

Kadıköy\'de kamyonetini yol kenarına park eden sürücü aracın camını açık unutup içersinde uyuya kaldı. Yoldan geçen bir kişi, camın açık olduğunu fark edince cep telefonunu çalıp olay yerinden koşarak uzaklaştı. O anlar güvenlik kameralarıyla saniye saniye kaydedildi.

Olay, Kadıköy Fikirtepe Mahallesi Hızırtepe Caddesi üzerinde meydana geldi. Kamyonetini yol kenarına park eden kamyonet sürücüsü kamyonetin içersinde uyuya kalınca, yoldan geçen bir kişi aracın camının açık olduğunu gördü. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde sürücüyü uyandırmamak için yavaş hareket eden hırsız, aracın içinden telefonu aldıktan sonra olay yerinden hızla koşarak uzaklaştı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, kaçan şüpheliyi arıyor.

Görüntü Dökümü:

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(Güvenlik Kamerası)

-Hırsızın olay yerine gelişi

-Aracın içinden telefonu alması

-Koşarak uzaklaşması

-Genel ve Detaylar

