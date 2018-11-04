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(ÖZEL) İSTANBUL TRAFİĞİNDE UÇAKSAVAR TAŞIYAN CİPİ GÖRENLER GÖZLERİNE İNANAMADI

  Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL DHA Yer İstanbul, D-100 Karayolu

04 Kasım 2018 12:58

 

Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL DHA
Yer İstanbul, D-100 Karayolu. Haliç Köprüsü\'nden Topkapı istikametine ilerleyen 34 KYM 30 sivil plakalı askeri cipi görenler gözlerine inanamadı. Zira arka kısmında bir uçaksavar silahı bulunuyordu. DHA kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde aracın içinde sivil giyimli iki kişi bulunuyor. Uçaksavarın maket olduğunu söyleyen araçtakiler, cip fuarına gittiklerini belirtiyor. Seyir halinde olan sürücülerin dikkatini çeken araç bir süre sonra gözden kayboldu.

Görüntü Dökümü:
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-Haliç Köprüsü üzerinde ilerleyen cip
-Uçaksavardan detay
-Araçta bulunan kişinin silahın maket olduğunu ve cip fuarına gittiklerini söylemesi
-Detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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