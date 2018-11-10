(ÖZEL) İstanbul Maratonu için Houston'dan geldi!

Jaime Altamirano: \"Bu benim 27\'nci maratonum olacak\"

\"Bir kıtadan diğerine koşmak ilginç ve onun için buradayım\"

\"Hedefim 4 saatin altında koşmak\"

Enver ALAS / İSTANBUL (DHA) - Meksikalı atlet Jaime Altamirano, yarın koşulacak Vodafone İstanbul Maratonu için ABD\'nin Houston kentinden İstanbul\'a geldi. Atatürk Havalimanı\'nda Demirören Haber Ajansı\'nın (DHA) sorularını yanıtlayan Altamirano, İstanbul\'a ilk kez geldiğini belirterek, \"Yarın koşulacak İstanbul Maratonu için geldim. Profesyonel atlet değilim ancak bütün büyük maratonlara katılmaya çalışıyorum. Bu benim 27\'nci maratonum olacak\" dedi.

\"BİR KITADAN DİĞERİNE KOŞMAK İLGİNÇ VE ONUN İÇİN BURADAYIM\"

İstanbul Maratonu\'nun çok iyi bir organizasyon olduğunu belirten Altamirano, \"Bir kıtadan diğerine koşmak ilginç ve onun için buradayım. İstanbul Maratonu \'Gold\' bir marathon ve dünya üzerinde bu standarda ulaşmış bir maraton yok. Bu nedenle çok iyi bir organizasyon. Hedefim 4 saatin altında koşmak. Profesyonel bir atlet olmadığım için daha hızlı koşamıyorum. Bir kıtadan bir kıtaya koşarken şehri görmek; özellikle yayalara açık olmayan sadece araçların geçebildiği bir köprüden geçmek bana ilginç geliyor. Koşmayan insanların da vereceği destek her şehirde farklı oluyor ve bunu merak ediyorum. Ayrıca çayını, yemeklerini, şehrin kokusunu tatmak istiyorum\" ifadelerini kullandı.

Jaime Altamirano daha sonra yarışacağı göğüs numarası ile DHA kameralarına poz verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Jaime Altamirano\'nun açıklamaları (İngilizce)

- Göğüs numarasıyla poz vermesi

- Terminalde yürüyüşleri

- Bagajları alması

- Genel ve detaylar