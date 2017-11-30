(özel) İbrahima Yattara: "Trabzonspor ile şampiyonluk yaşamak istiyorum!.."

\"Trabzonspor\'un böyle gitmesine üzülüyorum\"

\"Trabzonspor toparlayacak ve iyi performans gösterecektir\"

\"Bu takım ölene kadar benim kalbimde olacak\"

\"Ya Beşiktaş kazanır ya da berabere biter\"

Trabzonspor\'un unutulmaz isimlerinden İbrahima Yattara, Doğan Haber Ajansı\'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Trabzonspor\'da bir gün mutlaka şampiyonluk yaşamak istediğini belirten Yattara, Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş - Galatasaray maçıyla ilgili düşüncelerini aktardı. Gineli yıldız, \"2 takım da iyi gidiyor. Ancak ya Beşiktaş kazanır ya da berabere biter\" ifadelerini kullandı.

\"TRABZONSPOR\'UN BÖYLE GİTMESİNE ÜZÜLÜYORUM\"

Trabzonspor\'un son yıllarda gösterdiği performansla ilgili açıklamalarda bulunan Yattara, \"Trabzonspor\'un böyle gitmesine ben de üzülüyorum. Bütün Trabzon camiası üzülüyor ama futbol böyle bir şey. Bazen iyi şeyler görüyorsunuz, bazen de böyle şeyler görülüyor. İnşallah en kısa zamanda Trabzonspor toparlayacak ve iyi performans gösterecektir. Bundan sonra şampiyonluk çok zor ama gelecek senelerde böyle bir durum olmayacak\" diye konuştu.

\"TRABZONSPOR İLE ŞAMPİYONLUK YAŞAMAK İSTİYORUM\"

Oynadığı futbolla kalplerde taht kuran ve sempatik yapısıyla da beğenilen Yattara, DHA\'ya verdiği röportajda Trabzonspor ile şampiyonluk yaşamak istediğini söyledi. Futbolcuyken Trabzonspor\'da mutlu sona ulaşamadığını belirten Yattara; Trabzonspor\'da gelecek yıllarda görev almak istediğini belirterek; \"Bir şeyler gelirse gerçekten sevinirim. Bu takım ölene kadar benim kalbimde olacak. Tabii ki ben oynarken elimden gelen her şeyi yaptım. Diğer futbolcular da elinden geleni yaptı ama olmadı. Bütün futbolcular şampiyonluk görmek ister ama olmadı. Ben de o şampiyonluğu sportif direktör, teknik direktör, teknik ekipte bir görevde yer alarak ya da menajer olarak görmek istiyorum. O mutluluğu gerçekten yaşamak istiyorum\" dedi.

\"YA BEŞİKTAŞ KAZANIR YA DA BERABERE BİTER\"

Hafta sonu oynanacak derbi ile ilgili de konuşan Yattara, \"2 takım da şu anda çok iyi gidiyor. Muhteşem bir maç olacak ama bence. Benim tahminim ya Beşiktaş kazanır ya da berabere biter. Ben hiçbir zaman böyle bir şey yapmadım. Çünkü Şampiyonlar Ligi\'nde oynamak için senin iyi performans göstermen gerekiyor. O yüzden ben maç seçtiklerini düşünmüyorum\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yattara\'nın açıklamaları

Sercan SAPANATAN-Mustafa AKIN-Cüneyt CENGİZ / İSTANBUL,(DHA)

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