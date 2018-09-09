(ÖZEL) HIRSIZLIK İÇİN GELDİLER ELLERİ BOŞ DÖNDÜLER 

Haber-Haber: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL (DHA)

Kadıköy\'de hırsızlık yapmak için bir apartmana giren biri kadın iki hırsız, güvenlik kamerasının üzerini örtüyle kapattığını zannedip dairelerin kapılarını açmaya çalıştı. O anlar güvenlik kameralarıyla saniye saniye kaydedildi.

Olay, Göztepe Mahallesi Cavitpaşa Sokak\'ta saat 15:00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre biri kadın iki kişi beyaz bir araçla hırsızlık yapmak için bir apartmanın önüne geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, apartmanın kapısını ellerindeki bir aletle açarak içeri giren hırsızlar yüzlerini kapayarak asansörle yukarı çıktı. İki hırsız ellerindeki aletlerle apartmandaki dairelerin kapılarını açmaya çalıştı.

KAMERAYI KAPATTIĞINI ZANETTİ AMA

Bu sırada güvenlik kameralarını fark eden hırsızlardan biri güvenlik kamerasını üzerini bir örtüyle kapatmaya çalıştı. Güvenlik kamerasının onları görmediğini düşünen hırsızlar bir süre daha kapıyı açma girişimine devam etti. Dairelere giremeyip amacına ulaşamayan hırsızlar geldikleri otomobille olay yerinden uzaklaştı.

Görüntü Dökümü:

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(GÜVENLİK KAMERASI)

-Hırsızların gelişi

-Apartmana girişleri

-Dairelerin kapılarını açma çalışmaları

-Güvenlik kamerasını örtüyle kapatmaya çalışması

-Genel ve Detaylar

