(ÖZEL) Hikmet Karaman: \"Önceliğimiz şehrimizin plakası 38 puan\"

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Antalya kampında Demirören Haber Ajansı\'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Sezon başında iyi bir kadro kurulduğunu dile getiren deneyimli çalıştırıcı, \"Ama performansı değerlendirdiğimizde o kadronun oyuncu kalitesinin ligdeki sıralamaya yansımadığını görüyorsunuz\" dedi.

\"LİGİ BÖYLE BİTİRMİŞ OLSAYDIK ÇOK İYİ\"

Kulüplerin yaşamış olduğu ekonomik sorunların sporcuların performansına da yaşadığına işaret eden Karaman, \"Sporcu grubunun iyi bir performans verebilmeleri için zihinsel olarak mutlu olmaları gerekiyor. Dolayısıyla tüm Türkiye\'nin yaşadığı gibi Kayserispor da bu dalgalanmayı yaşadı ve nihayetinde biz geldik. 3 maç ve kupada alınan sonuçlar son derece başarılı. Ama lig bitmiş değil. Ligi böyle bitirmiş olsaydık çok iyi ama lig devam ediyor. Dolayısıyla yakaladığımız hem oyun performansını hem de aldığımız puanları yukarı çekmek zorundayız\" diye konuştu.

\"BAŞKAN VE YÖNETİM SORUNLARI ÇÖZMEYE ÇALIŞIYOR\"

Kamp süreci değerlendirmesinde özellikle işin idari ve psikolojik durumuna dikkat çeken Karaman, \"Kampın değerlendirilmesi kolay olmuyor. Arada bir maç oynamak zorunda kalıyoruz, arada antrenman yapıyorsunuz. Bu arada başkan ve yönetim kurulu sorunları çözmeye çalışıyor. Medyanın beklediği gibi sadece bir kamp değerlendirmesi, oyuncuların değerlendirilmesi, futbol üzerine taktik takım kurma değerlendirmesinden çok, sorunların sevk ve idare konularında nasıl çözüme kavuşturulup bunları oyuncuya yansıtıp, bundan sonra oyuncunun zihinsel anlamda kendi işine konsantre olmalarını sağlayacak bir şekilde geçiyor. Son dönemde devletimizin olaya el koyması, kulüplere yardımcı olması bunun en net örneği, bu bir gerçek. Böyle bir gerçeğin olduğu bir yerde oyuncuyu kampa antrenmana geleceğe motive etmek zihinsel anlamda basit değil. Çünkü oyuncunun kafasında başka şeyler varsa onu buraya konsantre edip hem zihinsel anlamda, hem de fiziksel anlamda hazırlamak kolay değil\" ifadelerini kullandı.

\"FİRE VERDİK, ROTMAN GİTTİ\"

Transfer yasağının kendileri için dezavantaj olduğunu dile getiren Karaman, \"Ancak ben buraya gelirken sayın başkan Erol Bedir, \'hocam bizim transfer yasağımız var\' dedi, biz bunu bilerek geldik. O zaman şunu söylemiştik bu kadrodan hiç fire vermeyecek. Fire vermedi mi biz teknik heyetin kapasitesini bu oyunculara yansıtırız dedik. Fire verdik. Rotman gitti. Tabii oradaki şey de biraz farklı, sözleşmesinde ben bilmiyordum yazan bir maddeden dolayı tek taraflı kendi insiyatifini kullandı, konuyla ilgili fazla konuşmak istemiyorum. Tabii teknik anlamda teknik heyet anlamında benim için kayıp. Çünkü hamle gücüm var, oynayan oyuncu grubu var, rekabet ortamı var. Bunlar hep iyi futbolcularla oluyor. Artık bununla ilgili herhangi bir yorum getirmek istemiyorum\" şeklinde konuştu.

\"ÖNCELİĞİMİZ ŞEHRİMİZİN PLAKASI 38 PUAN\"

Ligdeki konumları ve ikinci yarıdaki performanslarının nasıl olacağı üzerine ise deneyimli çalıştırıcı, \"Ben daha önceden de söyledim, şehrimizin 38 plakasını bir yazalım. Önce onu bir yazalım, onu ne kadar erken yazarsak önümüze daha iyi bakarız. Bu kolay mı, değil. Çok zor. Çünkü bizim transfer yasağımız olduğu için rakiplerimizin transfer yapıp kendilerini güçlendireceğini biliyoruz. Bu da rekabet ortamını son derece artıracak. Çünkü hiçbir takım yukarılarda kendini garanti altında sayamaz çünkü 3 maç üst üste kazanan, 3 maç üst üste kaybeden yer değiştiriyor. Böyle bir lig var. İlk devre 3 maç 4 maç kazanmış takımlar var, puanlar da ortada. Şimdi bu takımların ikinci yarıda 7-8 maç kazandığını düşündüğümde o baraj 38 mi olur 37 mi olur bilemeyiz\" dedi.

\"YAŞLI BİR LİGİMİZ VAR\"

16 ile 20 yaş arasındaki oyuncuların genç sayılabileceğini ancak ligin yaşlılığından ötürü 24 yaşındaki oyuncuya dahi genç denildiğini aktaran Karaman, \"Yaşlı bir ligimiz var. Şunu da eklemek lazım, yurtdışına gittiğimizde maç seyrettiğimizde beğendiğim oyuncular 32, 33, 34 yaşında. En çok takımlarda beğendiğim oyuncuların yaşını sorduğumda o zaman futbol yaşının 30 yaşının normal olduğunu ülkemizde sindirmemiz gerekiyor. 30 yaş artık en iyi oyuncular, kendine bakmışsa, kilosu yoksa sık sık sakatlanmıyorsa 30 yaşın performans açısından en iyi yaş olduğunu söyleyebiliriz\" dedi.

\"KRİZLER GENÇ OYUNCULAR İÇİN FIRSAT\"

Gençlere fırsat verdiklerine işaret eden Karaman, \"Şimdi her antrenörün farklı bir bakış açısı var. Bir de krizler hem kulüpleri, hem de teknik adamları fırsata çevirebiliyor. Bu fırsat ne oluyor, genç oyuncuları çıkarma. Biz de kampa 8 oyuncu getirdik, çünkü mecburuz. Oyuncu bulmak zorundayız. Oyuncu geliştirmek zorundayız kendi bünyemizden altyapıdan biraz yeteneği varsa biz de üzerine bir şeyler katıp takıma katkı yapmak zorundayız. Bu sezon 1 oyuncu çıkarabileceğimi düşünüyorum, sezon sonuna kadar takıma katkı yapacağız. O şansımız var. İsim vermeyeyim. İsim verirsem genç oyuncularımızı A takıma aldın mı maça soktun mu, sosyal medyada artık resimlerle kamera görüntüleriyle süslüyor. Bunu kullanan oyuncu temsilcileri de var. Oyuncu bir anda farklı bir yerde olabiliyor, onun için çok dikkatliyiz bu konuda\" açıklamasını yaptı.

\"BAŞAKŞEHİR AVANTAJLI\"

Ligdeki şampiyonluk yarışı ile ilgili de fikirlerini belirten Karaman, \"Başakşehir takımı avantajıyla birlikte yaptığı transferlerle birlikte kendini güçlendirdi. Transfer yapmasaydı soru işareti olabilirdi ama yaptığı transferlerle onları takip eden, rekabet ortamına giren alttaki takımların bir tık yukarısına geçti. Hem takım olarak yukarıdaydı, hem de transferlerle bir tık yukarıya geçti. Artık takım olarak burada top hem teknik heyet, hem de takımlarında. Böyle bir avantajı değerlendirmeleri geliyor, onlar için tarihi bir fırsat. Aynı şekilde onları takip eden Trabzonspor var. Trabzonspor da bu konuda deneyimli olduğu için iyi bir taraftara sahip olduğu için eğer ikinci yarıya iyi başlangıç yaparsa ligi çok zorlar. Diğer adayım Galatasaray. Fatih hoca o kadroyla şampiyon oldu, orada da Başakşehir avantajlı durumdaydı, Beşiktaş\'ın da iyi bir kadrosu vardı ama Fatih hoca teknik heyetin etkisini takıma yansıtıp şampiyon oldu. Yine bu sene aynı şeyi kullanabilirler ama geçen seneye oranla bu sene dezavantajlılar. Malatyaspor da orada, önemli oyuncularını kaybetti. Transfer yapıyorlar, transfer bitiminde görmek lazım. Bugün itibariyle şans verdiğimiz takımlar var ama transfer bitmedi. Diğerleri öyle transfer yapar ki bir anda rekabet ortamını çoğaltıp avantajlı duruma geçebilir. Küme düşme potasında sanırım şu anda 10 takım var ama bu 5-6 hafta sonra 5-6 takım arasına düşer\" ifadelerini kullandı.

\"OYNADIKÇA OYUNCU GELİŞİR DAHA ÇOK MAÇ OYNAYALIM\"

Türk futbolu ve dünya futbolu hakkında da görüşlerini paylaşan Karaman, önerilerde de bulunarak şöyle konuştu:

\"Şu ülkenin futbol maçında kalalım dediğim İngiltere. Bakıyorsun hem takım sayısı fazla, hem durmadan maç oynuyorlar. Yılbaşında da oynuyorlar, öncesinde de oynuyorlar, ertesi gün de oynuyorlar. Bir de kupada oynuyorlar. Kendi kupalarında oynuyorlar. Güney Amerika\'ya bakıyorsun 1 sene lig hiç bitmiyor, bir tek biz oynamıyoruz. Oynayalım. Oynadıkça oyuncu gelişir, oynadıkça taktikler gelişir, yeni oyuncular gelir. Ülkemizin naklen gelirlerinde müthiş bir paranın futbola aktarıldığını görüyoruz. O zaman oynansın. Yayıncı kuruluş da bundan faydalansın. Çünkü ne yapacaksınız mutlaka haftada 2-3 maç oynadığınız zaman yeni oyuncular atmak zorunda kalacaksınız, ülkedeki kaosu bitireceğiz. Pazar günü maç oynuyorsunuz diğer pazara kadar medyanın hiçbir işi yok. Ne yapıyor? Teknik direktörü eleştiriyor, yönetimini, kulüp başkanını hakemleri eleştiriyor. Çünkü medya da bir şey yapmak zorunda...Nasıl geçilecek 5-6 günü? Ama maç oynadıkça fokus değişiyor. Maç olmayınca bütün bu eleştiriler teknik adama yansıyor, başkana ve oyuncuya yansıyor. Hepsi demoralize oluyor, hoca değişiklikleri oluyor. Oyuncu konsantrede zorluk yaşıyor, hakemler dinlendirilmeye gidiyor, geri geliyor. Herkes bundan nasibini alıyor ama maç oynadıkça şimdi diyecekler ki haftada 3 maç oynuyorsun kadronu ona göre kur. 30 kişilik kadro yap. Palmeiras şampiyon oldu 30 kişilik kadrosuyla 3 ayrı kulvarda gidiyor. Hem ligde gidiyor, hem de bölgesel ligde, hem kupada oynuyor. Nasıl yapıyor, takım sayıları da fazla. Diyeceksiniz ki kültürü farklı ama futbol her yer de futbol. Mesela kupayı Almanya ne yapıyor? Lig başlamadan önce bir kupa oynatıyor. Sıkıştırmıyor takvimi, biz ne yapabilirdik, bu arada bir kupa maçını çıkarabilirdik, çok rahat oynayabilirdik. O zaman ne oluyor oyuncu oynuyor ve takvim sıkışmıyor. Hocalar ne diyor takvim sıkışınca 3 maça çıktım 4 maça çıktım.\"

\"LİGİMİZİ ÜLKELERE SARMALIYIZ\"

Bu sezonki puan cetvelini de değerlendiren Karaman, \"Bu sene Anadolu takımlarının büyük kulüplerimizin transfer yapamadıklarından dolayı Anadolu kulüplerimizin de yabancı konularında iyi isabet tutturduklarında rahatlıkla liderlik için baş edebileceklerini görüyoruz. Dolayısıyla lig seviyesine baktığımda bir de biz bu işin içinde teknik adamlarız. Görüş bildirdiğimde kendimi de eleştirmiş oluyorum. Karşı taraf demez mi yahu hocam siz teknik adamsınız bu sizin performansınız, doğru. Ben mesela İngiltere ligini seyrettiğimde bir şeyler öğrendiğimi görüyorum, sistem, tempo ve değişik varyasyonlar var. Farklı farklı takımlara dokunuşları görüyorum, hem de bunu sadece Arsenal\'de, City\'de, Tottenham\'da, Chelsea de, Manchester United da değil, diğer kulüplerde de görüyorsun. Değişik antrenörlerin müthiş bir savunmasını, duran toplarını, taç atışlarını görüyorsun. Biraz İspanya\'ya bakıyorsun, Arjantin\'de belli takımların maçlarına bakıyorsun aynı şekilde. Brezilya için de bu geçerli. Alman ligi birinci sırada, ben bunu söylerken şunu da ortaya koyabiliriz ligimizi herhangi bir ülkeye sattık mı? Bizim ligimizi satın alan var mı merak ediyorum. İspanya ya da İngiltere bizim ligimizi yayınlıyor mu, bir maçı gösterebilirdi mesela. Böyle olmayınca ne oluyor, bizi kimse tanımıyor. Nerede tanıyor Türk teknik adamını, Şampiyonlar Ligi, UEFA oynarsan milli takımın başındaysan tanıyor. O iyi antrenör diye alacağın sonuçlara göre sana teklifler geliyor. Oyuncu da aynı şekilde. Oyuncular da orada tanınıyor, bizim oyuncularımızı da burada görüp değerlendirmeye alıyorlar. Ligdeki değerlendirmeleri fazla baz almıyorlar, orada da gördüklerini ligde de biz bunu izleyelim diyorlar. Ligimiz bu ülkelerde satın alınıp gösterilse farklı şeyler ortaya çıkabilir\" dedi.

\"VAR GELİŞİYOR\"

Video Yardımcı Hakem Sistemi\'nin (VAR) çok katkısı olacağını daha öncesinde de söylediğini belirten Karaman, \"O gün tersini söyleyenler bugün VAR\'ı desteklemeye de başladı. Bu güzel bir sonuç. Çünkü örnek bazen aleyhinize de olabiliyor. Kasımpaşa maçında verilmeyen iki golümüzü var verdi. Hakeme kalsaydı maçı kaybetmiştik. Onun için teknolojiden, bilimden her zaman faydalanacağız, öğreneceğiz ve kendimizi geliştireceğiz. Ama teknolojiyi iyi kullanacağız, yanlı kullanmayacağız. Çünkü kamuoyu seyrediyor. VAR, ilk zamanlarına göre gelişmiş durumda. En gözde hakemimiz Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi\'nde dünya kupalarında maçlar yöneten ve o grubun içerisinde üst düzey yaşayan biri olarak VAR ile ilgili geçenlerde yapmış olduğu bir röportajını izledik o da benzer şeyler söylüyor. Onun da görüşleri çok önemli\" açıklamasını yaptı.

