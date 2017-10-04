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Spor

(özel) Hidayet Türkoğlu: ''Eski federasyonun yanlışları bu noktalara gelmemizi sağladı''

''Yanlış yatırımlardan dolayı şu an Türk oyuncularımızın takımlarındaki süreleri maalesef azaldı'' ''Basketbolu daha iyi yerlere getirmek istiyoruz'' Hidayet Türkoğlu, son 5 yılda yapılan uzun vadeli yanlışlardan dolayı şu anda Türk oyuncuların takımlar

04 Ekim 2017 13:44

\'\'Yanlış yatırımlardan dolayı şu an Türk oyuncularımızın takımlarındaki süreleri maalesef azaldı\'\'

\'\'Basketbolu daha iyi yerlere getirmek istiyoruz\'\'

Hidayet Türkoğlu, son 5 yılda yapılan uzun vadeli yanlışlardan dolayı şu anda Türk oyuncuların takımlardaki sürelerinin azaldığını söyledi.
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Doğan Haber Ajansı\'na (DHA) açıklamalarda bulundu. Tahincioğlu Süper Ligi\'nin herkese hayırlı olmasını dileyen Türkoğlu, \'\'Ligde ve Avrupa\'da temsil edecek takımlarımızın gerekli yatırımları ve kadroları kurduklarını düşünüyorum, hepsine başarılar diliyorum. İnşallah istedikleri başarıları elde ederler. Geçen sene Fenerbahçe Doğuş çok büyük bir başarı kazandı. Diğer takımlarımız da yaptıkları yatırımlarla bizi gururlandıracak neticeler aldılar, bu sene daha da ileriye giderler ve gururlanacak başarılar görürüz. Problemsiz bir süreç yaşarız. Takımlarımıza, hakemlerimize, idarecilerimize, mücadelelere gelecek olan seyircilerimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Bu maçlar onlarla çok keyifli oluyor. İnşallah bu süreçlerde tüm basketbol severleri bütün salonları hınca hınç bir şekilde doldurmuş olarak görürüz\'\' dedi.
\'\'YANLIŞ YATIRIMLARDAN DOLAYI ŞU AN TÜRK OYUNCULARIMIZIN TAKIMLARINDAKİ SÜRELERİ MAALESEF AZALDI\'\'
Ligde Türk oyuncuların az süre bulması hakkında konuşan Hidayet Türkoğlu, bu konuyla ilgili yeni adımların atılacağını belirtti. Göreve geldiklerinden beri bu süreci her zaman düşündüklerini kaydeden Türkoğlu, \'\'Ama bu süreçlerin bir anda olması mümkün değil. Maalesef ki son 5 senede yapılmış uzun vadeli yanlış yatırımlardan dolayı şu an Türk oyuncularımızın takımlarındaki süreleri maalesef azaldı. Son 5 yıldaki yabancı sayısının artmasına izin veren eski federasyon maalesef ki bu noktalara gelmemizi sağladı. Bu süreçte takımlarımız ister istemez ileriye dönük yabancı oyunculara yönelik yatırımlar yaptılar ama bizim için tabii ki en kutsal forma milli forma olmuştur. İnanıyorum ki onlarla yaptığımız, yapacağımız  görüşmelerle herkes daha duyarlı olacaktır ve iyi bir sonuç elde edip hem Türk oyuncularımızın daha fazla süre alabileceği ve bunun neticesinde de hem kendi takımlarına faydalı olabileceği hem de milli takımlarda da çağırıldıklarında o formayı gururla taşıyacakları bir süreç yaratmak istiyoruz. Bu süreçte değişiklikler olacaktır inşallah herkes anlayışlı olur\'\' diye konuştu.
\'\'BASKETBOLU DAHA İYİ YERLERE GETİRMEK İSTİYORUZ\'\'
Göreve geldiklerinden bu yana amaçlarının basketbolun Türkiye\'ye yayılası olduğunu ifade eden Hidayet Türkoğlu, \'\'İş ortaklarımızın her geçen gün basketbola desteğini arttırması yönünde konuşmalar yapmıştık. Çok şükür ki gereken adımları attık. Bunlardan bir tanesi Tahincioğlu ailesiydi. Diğer iş ortaklarımıza da bizi bu süreçte yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyoruz. Bundan sonra birliktelik kuracağımız iş ortaklarımız ile basketbolu daha iyi yerlere getirmek istiyoruz\'\' şeklinde konuştu. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Hidayet Türkoğlu\'nun açıklamaları

HABER: MUSTAFA AKIN - KAMERA: SERHAN TÜRK / İSTANBUL,(DHA) (FOTOĞRAFLI)

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