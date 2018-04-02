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Ekonomi

Özel Hayat Hastanesi ile Büro Memur-Sen arasında protokol

BURSA, (DHA)- BURSA'da, Büro Memur-Sen ile Özel Hayat Hastanesi arasında anlaşma imzalandı

02 Nisan 2018 16:25

BURSA, (DHA)- BURSA\'da, Büro Memur-Sen ile Özel Hayat Hastanesi arasında anlaşma imzalandı.
Bursa’da geçen günlerde hasta kabulüne başlayan Özel Hayat Hastanesi, kurum anlaşmalarına bir yenisini daha ekledi. İmzalanan protokol çerçevesinde Büro Memur-Sen üyeleri ve birinci derece yakınları, Özel Hayat Hastanesi’ndeki tedaviler ve diğer hizmetlerden indirimle faydalanabilecek. Protokol töreninde konuşan Hastane Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Özkul, yeni bir protokole imza atmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Dr. Ahmet Özkul, “Birçok kurum ve sendika ile anlaşmamız bulunuyor. Büro Memur-Sen’i de anlaşmalı kurumlar bünyemize kattık. Sendika üyeleri ve birinci derece yakınlarına indirimli sağlık hizmeti sunacağız. Protokolümüzün sürekliliği olmasını temenni ediyoruz” dedi.
VİP HİZMET İLE TAÇLANDIRDIK
Büro Memur-Sen Bursa Şube Başkanı Eyüp Akbulut da üyeleri ile birinci dereceden yakınlarına en uygun sağlık hizmetini sunmak, bunu VİP bir hizmet ile taçlandırabilmek için Özel Hayat Hastanesi’ni tercih ettiklerini dile getirdi. Akbulut, “Büro-Memur-Sen için ailesinin ihtiyaçlarına en iyi ve en hızlı cevap verecek yerin Hayat Hastanesi olduğunu düşündük ve yaptığımız protokol kapsamında üyelerimizin indirimli muayene olabilmelerini sağladık. Geri dönüşlerimiz de son derece iyi. Böyle bir hizmet sundukları için Hayat Hastanesi ailesine çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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