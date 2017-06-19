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Özel Hava Alay Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davasında ara karar açıklandı

Duruşma 20 Eylül'e bırakıldı

19 Haziran 2017 18:37

15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin Etimesgut'taki Özel Hava Alay Komutanlığı personeli hakkında açılan davada ara kararını açıklayan mahkeme, sanıkların tahliye taleplerini reddetti.

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi heyetince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumu yerleşkesinde görülen davaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Duruşmada, sanıklar eski astsubay başçavuş Burak Erhan, eski Özel Hava Alay Komutanlığında görevli teknisyen Fikret Girgin ve eski ikmal astsubayı Harun Yıldız'ın savunmaları ve talepleri alındı.

 

Sanıkların tahliye talepleri reddedildi

 

Diğer sanıklar da suçsuz olduklarını savunarak, tahliyelerini talep etti. Sanık savunmaları sonrasında duruşmaya ara verildi.

Daha sonra ara kararı okuyan Mahkeme Başkanı Özbağ, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına, diğer taleplerin reddine karar verildiğini bildirdi.

Duruşma 20 Eylül'e bırakıldı.

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