Özel hastanelerde 'hayali yatak' iddiaları Meclis gündeminde

Muzaffer Gençdoğan/ANKARA

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun özel hastanelerde “hayali yatak” saptadığı iddiaları, Meclis gündemine de taşındı.

CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) tabi olanların da özel hastanelerden hizmet alabileceği propagandası ile özel hastanelere dönük şişirilmiş bir talep yaratıldığını, sonuçta toplam sağlık hizmetleri içinde özel sektör payının yüzde 6’lardan yüzde 30’lara tırmandığını savundu. Özel “devlet eliyle toplanan paralar her yıl SGK eliyle özel sektöre hibe kredi gibi aktarılmaya devam ediyor” dedi.

Özgür Özel, son günlerde SGK’nın yaptığı denetimlerde bazı hastanelerin “hayali yatak” operasyonu ile milyonlarca liralık haksız kazanç sağladıklarının belirlendiğini, özellikle yoğun bakım faturalarının yüksek çıkması üzerine yapılan çapraz kontrollerde yoğun bakım ünitelerindeki yatak sayısı ile Bakanlığa bildirilen sayıların tutmadığının görüldüğünü iddia etti. Özel “Örneğin yoğun bakım ünitesinde 5 yatak bulunan bir özel hastanenin, aynı ünitede aynı anda 10 hastaya hizmet vermiş olarak fatura düzenlediği saptanmıştır. SGK müfettişlerinin yaptığı incelemelerde sağlık kuruluşlarının yoğun bakım ünitelerinde yer almayan toplam 34 bin 144 yatak için tedavi bedeli talep ettiği belirlenmiş, bu faturaların bir kısmının da ödendiği yine bu incelemelerde ortaya çıkmıştır” değerlendirmesini yaptı.

Özgür Özel, bu bilgiler ışığında Bakan Faruk Çelik’in yanıtlamasını istediği sorularını şöyle sıraladı:

“Bakanlığınız özel hastanelerde ‘hayali yatak’ uygulamasını ne zaman fark etmiş ve ilk denetimi ne zaman yapmıştır? Bakanlığınızın yaptığı bu denetimler hangi yıllara ait özel hastane faturalarını kapsamaktadır? Bu incelemeler kapsamında toplamda kaç hastane incelenmiş ve kaçında ‘hayali yatak’ bildirildiği ortaya çıkmıştır? SGK kaç hayali yatağa toplamda ne kadar ücret ödemiştir? Son 11 yılda özel hastanelere yönelik kaç adet denetim yapılmıştır? Daha önceden yapılan bu denetimlerde benzer bir duruma rastlanmış mıdır? Şu anda ülkemizin özel hastane ve özel hastane yatak sayısı nedir?”