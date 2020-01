Özel hastaneler SGK sözleşmesini imzaladı

T24



'İnşallah batmamıza müsaade etmezler'



Bahat, yeni SGK Hizmet Alım Sözleşmesi'nin şimdiye kadar gördüklerinin en kötüsü olduğunu ifade etti.SGK Başkanı Fatih Acar'ın sözleşmenin her unsurunu bildiğini ve özel hastaneleri batıracağını kendilerine söylediğini öne süren Bahat, sözleşmenin sektör için taşıdığı risklerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik ve Fatih Acar tarafından değerlendirildiğini anlattı.Bahat, "Umarım bu görüşme, sektörün ve vatandaşın lehine olur. Çok ümitliyiz. Biz sektör olarak çok gerildik ama vatandaşı germek istemiyoruz. Siyasetçiyi vatandaşa şikayet etmek gibi bir alışkanlığımız da yok. Bakan ile SGK Başkanı'na güvenmeye devam ediyoruz" dedi.Reşat Bahat, çok sıkıntılı olduklarını ifade ederek, şöyle konuştu:"Bugün sözleşmenin imzalanması için son gündü. Bütün bu sıkıntılara rağmen halkın sağlığını bir sözleşme tehdidi olarak göstermek istemediğimiz için sektöre 'Sözleşmeyi imzalayın' dedik. Özel hastaneler, vatandaş menfaati için, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'na güvendikleri için, sözleşmenin düzeleceğine inandıkları için sözleşmeyi şimdilik imzaladı. SGK Başkanı ve Bakan'ın aklına ve vicdanına güveniyoruz. Sözleşmeyi imzalamazsak bu memlekette sadece yarın 2 bin insan ölür. Ben bunun vebalini alabilir miyim? Biz yılda 2 milyon ameliyat yapıyoruz. İnşallah batmamıza müsaade etmezler."Bahat, sözleşmenin imzalandıktan sonra da değiştirilebileceğini ifade ederek, "Bir değişiklik olmazsa paşa paşa batarız ve 'sözleşmeden çıkıyoruz' deriz. Bu durumda vatandaşa da SGK'ya da bir süre tanırız ve süreçten çıkarız. Biz bu hastaneleri devletin sözüne güvendik de açtık. Biz devletin sözüne güveniriz" dedi.Sözleşmenin, cironun yüzde 20'sinin ceza olarak yazılabilmesini öngördüğünü belirten Bahat, şöyle konuştu:"Bu ne demektir? SGK'ya 1 milyon liralık fatura kesen hastane, 200 bin lira ceza alabilecek. Sözleşmede, ıvıra zıvıra, her şeye ceza var. Biz yılda 90 milyon hasta bakıyoruz. Yüzde 1 hata yapsak, 900 bin hata eder. Her bir ceza 3 bin lira, 2,7 milyar lira ceza eder. Ben şimdiden söylüyorum ve sektörü ihbar ediyorum; biz yüzde 1 hata yapıyoruz. Özür diliyoruz ve yapıyoruz. 6 yıldır sağlık uygulama tebliği fiyatları hiç artmadı. Birçok kalemde yüzde 20 azaldı. Bize yazık değil mi? Bizim çalışanlarımızın ücretlerinin artmaması mı lazım?"Özel Hastaneler Platformu da, 2012 Yılı Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi ile ilgili görüşmelerin tamamlanmadığını bildirdi.Özel Hastaneler Birliği'nden yapılan açıklamada, 2012 yılı Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi ile ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı FarukÇelik, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Fatih Acar ve Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü Murat Karaşen ile görüşüldüğü, ancak görüşmelerin tamamlanmadığı kaydedildi."2012 Yılı Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi ile ilgili sorunlar, Sayın Bakanımız Faruk Çelik, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Fatih Acar, GSS GenelMüdürü Murat Karaşen ile görüşülmüştür, ancak görüşmelerimiz tamamlanmamıştır. Sözleşmenin son günü olması münasebeti ile Yönetim Kurulumuz bu konuyu imzalanıp teslim edilmesi gerektiği yönünde değerlendirmiştir. Önümüzdeki dönemde SUT ve sözleşme ile ilgili görüşmelerimiz devam edecektir."