Özel hastanede fark ödemek istemeyen 700 bin kişi tamamlayıcı sigorta yaptırdı

Hürriyet yazarı Noyan Doğan, SGK ile anlaşmalı özel hastanelerde, tedavi ücretlerini karşılayan tamamlayıcı sağlık sigortasına talbinin arttığını söyledi. Doğan, bu talep artışında, fiyatın zel sağlık sigortasına göre ucuz olmasının, özel hastanelerin ‘fark’ adı altında vatandaştan yüzde 200’e yakın ücret almasının etkili olduğunu belirtti. Doğan, "Bugün için 700 bin kişi, özel sigorta şirketlerinden yaptırdıkları tamamlayıcı sigorta ile hem özel hem de üniversite hastanelerinden hiçbir ücret ödemeden sağlık hizmeti alıyor" ifadesini kullandı.

Noyan Doğan'ın, "Ayda 58 TL’ye tamamlıyorlar" başlığıyla (2 Nisan 2018) yayımlanan yazısının ilhili bölümü şöyle:

SGK ile anlaşmalı özel hastanelerde, tedavi ücretlerini karşılayan tamamlayıcı sağlık sigortasına talep arttı. Ortalama fiyatı 700 lira olan sağlık sigortasını, 35 yaşında bir kişi yıllık 590 lira primle de yaptırabiliyor. Sadece yatarak tedavi istenirse fiyat, 280 liraya kadar düşüyor.

Gerek fiyatının özel sağlık sigortasına göre ucuz olması, gerek Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) sağlık giderlerini belli oranda karşılaması, gerekse de özel hastanelerin ‘fark’ adı altında vatandaştan yüzde 200’e yakın ücret alması tamamlayıcı sağlık sigortasına talebi artırdı. Bugün için 700 bin kişi, özel sigorta şirketlerinden yaptırdıkları tamamlayıcı sigorta ile hem özel hem de üniversite hastanelerinden hiçbir ücret ödemeden sağlık hizmeti alıyor. Peki, nedir tamamlayıcı sağlık sigortası ve kimler yararlanabilir? Adı üstünde; SGK ile anlaşmalı özel hastanelerin ayakta ve yatarak tedavilerde talep edeceği her türlü fark ücretini tamamlıyor. Sigortayı işçi, memur, Bağ-Kurlu, yani sosyal güvenlik kapsamında olanlar yaptırabiliyor. Neden? Çünkü SGK’nın ödediğinin üzerini karşılıyor da ondan. Tabi bir de sağlık hizmeti alacağınız kurumun mutlaka SGK ile anlaşması olması gerekiyor ki, bugün büyük şehirlerdeki iki-üç hastane zincirinin dışında hemen hemen tüm hastaneler SGK ile anlaşmalı.

***

Tamamlayıcı sigortayı kimler yaptırabilir?

- Tamamlayıcı sağlık sigortası, SGK ile anlaşmalı özel hastanelerin talep edeceği her türlü fark ücretini karşılıyor.

-Özel sigorta şirketleri tarafından yapılıyor.

-SGK’ya bağlı işçi, memur, Bağ-Kurlu genel sağlık sigortası kapsamındaki herkes sigortayı yaptırabiliyor.

-Genel sağlık sigortası primlerini dışarıdan ödeyenler de sigorta kapsamına giriyor.

-SGK ile anlaşmalı tüm özel hastanelerde geçiyor.

-35 yaşında bir kişi yıllık 590 lira primle de tamamlayıcı sigorta alabiliyor.

-Sadece yatarak tedavi istendiğinde prim 280 liraya kadar düşüyor.

-18-65 yaşındakiler sigorta yaptırabiliyor. Kimi sigorta şirketleri sigortalı yaşını 70’e kadar uzatıyor.