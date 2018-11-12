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Özel hastane sahibi Salih Mertan için tören (2)

TOPRAĞA VERİLDİ İzmir'de, cuma günü, evinde başına dayadığı tabancayı ateşleyerek, yaşamına son veren Altınordu Spor Kulübü Derneği Başkanı ve özel hastane sahibi Opr

12 Kasım 2018 18:27

TOPRAĞA VERİLDİ

İzmir\'de, cuma günü, evinde başına dayadığı tabancayı ateşleyerek, yaşamına son veren Altınordu Spor Kulübü Derneği Başkanı ve özel hastane sahibi Opr. Dr. Salih Mertan\'ın cenazesi, öğle vakti Alsancak Hocazade Camii\'nde kılınan namazın ardından Kokluca Mezarlığı\'nda toprağa verildi. Salih Mertan\'ın eşi Nermin ve kızları Tuğçe ile Cemile Mertan, yakınlarının taziyelerini gözyaşları içinde kabul etti. Cenaze törenine Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Yönetim Kurulu üyeleri ve Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu\'nun yanı sıra Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) Başkanı Ali Erten, Göztepeli efsane futbolcular Nevzat Güzelırmak ve Fevzi Zemzem ile Mertan\'ın sevenleri katıldı.

Mustafa KÖPRÜLÜ/İZMİR, (DHA)

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