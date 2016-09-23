Özel harekatı vuran darbecilerin yeni konuşmaları ortaya çıktı

Fethullah Gülen'in liderliğini yaptığı Gülen cemaatinin planladığı ve uyguladığı iddia edilen 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında çok sayıda polisin şehit olduğu Gölbaşı'nda Özel Harekat Daire Başkanlığı ile Havacılık Daire Başkanlığı'na bomba atan darbeci F-16 savaş uçağı pilotlarının telsiz konuşmalarına ulaşıldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Ankara Batı Cumhuriyet Savcılığı'nca darbe girişiminin ardından Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığında yapılan incelemelerde Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Hareket Daire Başkanlığı'na, 141 ve 143'üncü filolardan kalkan F-16 savaş uçaklarının bir bomba attığı tespit edildi. Ayrıca Havacılık Daire Başkanlığı'na da bir bombanın atıldığı belirlendi.

Soruşturma kapsamında elde edilen delillere göre, Havacılık Daire Başkanlığına bomba atılması talimatını darbeci askerlerden Ahmet Tosun verdi. Söz konusu bombanın atılacağı yeri 94-0105 kuyruk numaralı uçağı kullanan "Aslan 1 Numara" koduyla Mustafa Azimetli ve Ekrem Aydoğdu işaretledi.

Bomba ise "Aslan 1 İki" koduyla darbeci pilot Mehmet Çetin Kaplan tarafından kullanılan 93-0691 kuyruk numaralı uçaktan atıldı. Özel Harekat Daire Başkanlığına ise bombayı, 93-0696 veya 94-1563 kuyruk numaralı uçakla darbeci pilot Uğur Uzunoğlu attı. Telsiz konuşmalarına göre Ahmet Tosun, her iki bombanın atılması için talimat veriyor.

"Darbeci pilotlar birbirine 'hocam' diyor"

Tosun ve Azimetli ile diğer pilotlar telsiz konuşmalarında birbirlerine "Hocam" diye hitap ediyor. Azimetli'nin Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda bir helikopterin bulunduğunu ve motorunu çalıştırdığında vuracağını belirtmesi üzerine Tosun, "Vurabilirsiniz" şeklinde talimat veriyor. Ekrem Aydoğdu'nun Havacılık Daire Başkanlığında bir helikopterin vurulduğunu bildirmesi üzerine Tosun, "Elinize sağlık" ifadelerini kullanıyor.

Telsizden cuntacı askerlere harekat komutanının çeşitli talimatlarını aktaran Tosun, ayrıca Özel Harekat Daire Başkanlığı nizamiyesinde hareketlilik görüldüğü anda bölgenin ateş altına alınarak vurulması yönünde pilotları talimatlandırıyor.

Aydoğdu'nun bombalamanın ardından nizamiyede ambulansların bulunduğunu ifade etmesi üzerine Tosun, hareket görüldüğünde vurulması talimatını tekrarlıyor. Kanlı darbe girişiminin yaşandığı ve çok sayıda polisin şehit olduğu Özel Harekat Daire Başkanlığı ile Havacılık Daire Başkanlığının bombalanma anlarında cuntacı pilotların aralarındaki telsiz konuşmalarından bazıları şöyle:



Ahmet Tosun: Bölge neresi, hocam PÖH mü?



Mustafa Azimetli: Tamamen PÖH. A9 helikopterli araç helikopterli araç motorçalıştırırsa vuracağım.



Ahmet Tosun: Anlaşıldı hocam vurabilirsiniz, harekat komutanımız burda vurabilirsiniz.



Mustafa Azimetli: Hareketli görünüyor.



Ahmet Tosun: Mutabık vurun, vurabilirsiniz.



Mustafa Azimetli: Okey hocam beklemede kalın bildireceğim.



Ahmet Tosun: Anlaşıldı bekliyoruz.



Mustafa Azimetli: Hocam şu an A9'dan bir tane helikopter çıkardılar Skorsky ama araçla itiyorlar görünüyor. Şu an pistin ortasına doğru aldılar eğer hareketlilik görürsek taarruz başlayacak.



Mustafa Azimetli: Hocam vuruyoruz, bunu belli kaldıracaklar.

"Özellikle Nizamiye'yi vurun"

Ahmet Tosun: Özellikle nizamiye bölgelerinde hareketli hedef varsa vurun



Ekrem Aydoğdu: Şu an bir helikopter yakıt alıyor muhtemel çalıştıracaklar, onu vuralım mı?



Ahmet Tosun: Hareket görürseniz vurun.



Ekrem Aydoğdu: Filo Aslan 1 tek helikopter imha edildi.



Ahmet Tosun: Anlaşıldı hocam elinize sağlık.



Ekrem Aydoğdu: İkinci helikopteri de imha etmek istiyoruz şey için.



Ahmet Tosun: Anlaşıldı hocam talimat hareket görürseniz vurun, özellikle nizamiyeyi vurun. Harekat komutanımızın emri nizamiye bölgesinde hareket olursa vurun.

"Hareketlilik vardı, atış yapıldı"

Uğur Uzunoğlu: Kurt filo aslan 3 nizamiyeye bir adet atış yapıldı.

Mustafa Azimetli: Hocam tekrar edin nizamiyede hareketlilik var mı?

Uğur Uzunoğlu: Nizamiyede hareketlilik vardı, bir atış yapıldı, bir büyük.

Ekrem Aydoğdu: Hocam şey konusunda dikkatli olun. Muhtemelen ölü ve yaralılar var bölgeye ambulanslar girecek o konuda dikkatli olun.

Uğur Uzunoğlu: Araç hareketini takiben yaklaşık 15-20 kişi nizamiyeden giriş yapıyor.

Ahmet Tosun: Anlaşıldı nizamiye bölgesinde hareketli hedeflere atış serbest. Nizamiye bölgesindeki, nizamiye bölgesi serbest atış.

Uğur Uzunoğlu: ...Bölgede bir helikopter, bir de nizamiye vuruldu.

Ekrem Aydoğdu: Anlaşıldı aslan 4. Nizamiyedeki bir helikopteri vurdunuz anladım.