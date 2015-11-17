Özel harekat polisleri İdil'de tekbir getirip havaya ateş açtı!
İdil'de operasyon düzenleyen özel harekatçılar 'kutlama' yaptı
17 Kasım 2015 14:46
Şırnak’ın İdil ilçesinde operasyon düzenleyen özel harekat polislerinin havaya ateş açıp tekbir getirdiği bir görüntü ortaya çıktı. Haber7.com'un Youtube sayfasında "Özel harekattan ‘Ölürüm Türkiyem’ eşliğinde kutlama" başlığıyla paylaştığı videonun 16 Kasım’da yüklendiği görülüyor. Söz konusu görüntülerin İdil operasyonunun ardından çekildiği belirtiliyor.
Videoda, yüzleri siyah kar maskeli özel harekatçı olduğu iddia edilen kişilerin , ‘Akrep’ tabir edilen zırhlı polis araçlarıyla çevrili bir alanda toplandığı görülüyor. Fondaysa ülkücü camianın tanınan şarkıcılarından Mustafa Yıldızdoğan’ın ‘Ölürüm Türkiyem’ şarkısı çalıyor.
Ellerindeki otomatik silahlarla havaya onlarca mermi sıkan özel harekatçılar, bir süre sonra tekbir getirmeye başlıyor.