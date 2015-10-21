5 bin özel harekâtçı alınacak

Polis Akademisi Başkanlığı'nın 5 bin Özel Harekâtçı alımına ilişkin ayrıntılar belli oldu. 6 aylık eğitime tabi tutulacak öğrencilere, 3 ay temel polislik eğitimi, 3 ay da temel Özel Harekât eğitimi verilecek. Polislik eğitiminde, daha çok teorik dersler öne çıkacak. Sonraki aşamada gündeme gelecek pratik eğitimde polislere, her türlü hava şartlarında zorluklara karşı nasıl hareket edecekleri uygulamalı olarak gösterilecek.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Özel Harekât öğrencileri, birimlere ayrılacak ve uzmanlık eğitiminden geçirilecek. Bu çerçevede öğrencilere keskin nişancı, pusuya karşı koyma, keşif, istihbarat, nokta operasyonu, rehine kurtarma operasyonu, koruma, köpek timi, bomba ve su eğitimleri verilecek.



Eğitimler tamamlandığında her bir Özel Harekât polisi, 10 kilo sırt çantası ile 2 bin 500 metreyi 15 dakikanın altında kat edebilecek, tabanca ve piyade tüfeği atışlarında yüzde 50 başarı sağlayacak düzeye gelecek.

Her tür eyleme karşı eğitim



Özel Harekât eğitimi tamamlandığında polislerin fizikleri ve kondisyonu, her tür operasyonu gerçekleştirebilecek düzeye yükselecek. Polisler, ileri atış tekniklerini bilecek ve keskin nişancılık yapabilecek. Her tür patlayıcı düzeneğini ve patlayıcı maddeyi tanıyacak olan bu polisler, patlayıcıları nasıl etkisiz hale getireceğini öğrenecek.



Polisler, yaralılara ilk yardım konusunda da bilgilendirilecek. Polisler yüksek riskli ve kritik operasyonlarda görev almak üzere yetiştirilmeleri sonrası, tüm Özel Harekât şubelerine dağıtılacak.

