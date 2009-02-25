Özel Harekatçı ‘kara sinirlendi intihar etti’

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Dairesi Başkanı Behçet Oktay’ın intiharı sırasında yanında sivil bir arkadaşının da bulunduğu ortaya çıktı. Bu kişinin eski bir Emniyet görevlisi olduğu da ileri sürüldü. Hürriyet’ten Saygı Öztürk’ün haberine göre, intihara tanıklık eden ve adı açıklanmayan kişinin ifadesi alınıyor.





Arkadaşıyla birlikte lokantadan saat 02.00 civarında ayrılan Behçet Oktay’ın, evine giderken, otomobil Dikmen’de ki sokakta kara saplandı. Otomobili kurtarmak için çaba gösteren Oktay, bu duruma sinirlendi. İntihar sırasında yanında bulunan arkadaşı ilk ifadesinde olayı şöyle anlattı:



“Arkadaşlarımızla birlikte lokantadan çıktık. Evimiz yakın olduğu için biz de birlikte çıktık. Masada onu üzecek bir şey de olmadı. Otomobilinin kara saplanmasına inanılmaz bir biçimde tepki gösterdi. ‘Bunlar hep beni buluyor’ diye bağırıyordu. Ben kendisini yatıştırmaya çalışırken o aniden tabancasını çıkarıp ateş etti. Ne olduğunu bile anlayamadım. Çevreden yetişenlerle birlikte hastaneye kaldırdım.”



‘Görevden ayrılmak istedi’



Behçet Oktay’ın, İbrahim Şahin’in gözaltına alınmasından sonra, Şahin’le ilişkili olduğu yolundaki iddiaların gündeme gelmesi üzerine, Emniyet Genel Müdürlüğü yetkilileriyle görüşüp, görevinden bu iddialar nedeniyle ayrılmak istediğini bildirdi. Ancak yetkililer, görevden alınmasını gerektirecek bir şey olmadığını, görevinden alınması yolunda da herhangi bir çalışma bulunmadığını bildirdiler.



Samanyolu Televizyonunda yayımlanan bir dizi için Konya Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi’nden silah kiralanması olayının ortaya çıkması ve bunun sorumlusu olarak kendisinin gösterilmek istenmesine de son derece üzüldüğü yakın arkadaşları tarafından belirtildi.



Oktay’ın bir arkadaşı, “Son zamanlarda, yakındığı bazı konular vardı. Bunlar arasında özel harekat dairesi için bu kadar çaba göstermesine rağmen, bunların görülmediğini, kendisini yıpratmak için sistemli bir çalışma yapıldığını söylüyordu. Ancak, onun intihar edebileceği hiçbir zaman aklımızdan bile geçmemişti” dedi.



Emniyet içinde çok sevilen “Behçet başkan” diye hitap edilen Behçet Oktay’ın, siyasetçiden bürokrata kadar geniş bir çevresi de bulunuyordu.



Oktay’ın intihar haberinden sonra siyasetçiler de Behçet Oktay’ın intiharını hakkında bilgi alabilmek ve arkadaşlarına başsağlığı dileğinde bulunmak üzere Gölbaşı’nda bulunan Özel Harekât Dairesi Başkanlığı’na gitti.

