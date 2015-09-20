Özel harekat polisliği için 5 bin öğrenci alınacak

Polis Akademisi Başkanlığı, özel harekat branşında iyetiştirilmek üzere 5 bin erkek öğrenci alınacağını açıkladı. Öğrenciler, lisans mezunu 2014-2015 yılı KPSS P3 puan türünden en az 50 ve üzeri puan alanlar arasından seçilecek.

Polis Akademisi Başkanlığının açıklamasına göre, kuruma bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM), lisans mezunu 2014-2015 yılı KPSS'lerin birinden P3 puan türünden en az 50 ve üzeri puan alanlardan, POMEM Giriş Yönetmeliği'nde belirtilen diğer şartları taşımak kaydıyla, sadece Özel Harekat branşında polis memuru olarak yetiştirilmek üzere 5 bin erkek polis memuru öğrenci alımı yapılacak.

Eğitime başvurmak için gerekli koşullar





Sınavlarda başarı göstererek Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların, özel harekat branşında, özel harekat polis memuru olarak atamaları yapılacak. Polis okulunda diğer polisler gibi eğitim göreceği belirtilen adayların, eğitime başvurmak için gerekli koşullar ise şöyle:



-"T.C. vatandaşı olmak, lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,



-Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından lisans mezunları için yapılan 2014 ve 2015 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden P3 puan türünden en az 50 puan almış olmak,



-Emniyet Teşkilatı şehit ve vazife malullerinin eş ve çocukları için ise Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından lisans mezunları için yapılan 2014 ve 2015 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden P3 puan türünden en az 40 puan almış olmak, (Emniyet Teşkilatında çalışan veya Emniyet Teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almamaktadır)



-18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (31 Aralık 1986 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),



-Erkekler için 167 cm'den kısa boylu olmamak, beden kitle endeksi, 18 dahil ile 27 dahil arasında olmak, silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak, sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,



-Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak,



-Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkum olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,



-Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,



-Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,



-Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,



-Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak, Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,



-Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak."



Bu uygulamayla alınacak 5 bin kişinin, hem polislik eğitimini hem de özel harekatçı eğitimini birlikte alacağı, alıma ilişkin sınav takviminin Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edileceği belirtilerek, diğer kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar edilmemesi istendi.