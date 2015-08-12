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Özel harekat polisleri gazetecilere saldırdı!

Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK ile polis arasında çatışma çıktı

12 Ağustos 2015 14:21

Nusaybin'de PKK saldırısında yaralanan polisin hastaneye getirilişi sırasında görüntü olmak isteyen gazetecilere özel harekat polisleri saldırdı. Gazetecileri uzaklaştırmak için hava ateş açan polisler, iki gazeteciyi de yaraladı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK tarafından hükümet konağına yapılan roketatarlı ve silahlı saldırıda, bir özel harekat polisi yaralandı. Çıkan çatışmada bir PKK'lı öldürüldü. Yaralı polisin hastaneye girişi sırasında özel harekat polisleri gazetecileri havaya ateş açarak hastane çevresinden uzaklaştırdı. Olayda iki gazeteci yaralandı.

Radikal'de yer alan habere göre, yaralı polisin Nusaybin Devlet Hastanesi'ne gelişini çekmeye çalışan gazeteciler, Özel Harekat polisleri tarafından "Çekmeyin. Örgüttensiniz hepiniz. Bir taneniz kalmasın. Defolun" şeklinde hakaretler havaya ateş ederek kovalandı. Olayda 2 gazeteci yaralanırken polislerin bir gazetecinin çektiği görüntü ve fotoğraflara el koyup, fotoğraf makinesini kırdığı iddia edildi.

 

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