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Özel harekat polisleri 79 gün sonra geri döndü

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL'dan yaklaşık iki buçuk ay önce dualarla Afrin'e gönderilen 48 Özel Harekat Polisi, görevlerini tamamlayarak 79 gün sonra geri döndü

11 Mayıs 2018 21:34

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL\'dan yaklaşık iki buçuk ay önce dualarla Afrin\'e gönderilen 48 Özel Harekat Polisi, görevlerini tamamlayarak 79 gün sonra geri döndü. Özel Harekat polisleri törenle karşılandı. 
Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) düzenlediği Zeytindalı Operasyonu\'na destek vermek için 48 Özel Harekat Polisi (PÖH) 22 Şubat\'ta İstanbul\'dan dualar eşliğinde Afrin\'e gitmişti. Ekipler, yaklaşık 2 buçuk ay boyunca verilen görevleri yerine getirdikten sonra İstanbul\'a geri döndü. Atatürk Havalimanı\'ndaki Özel Hareket Şube Müdürlüğü\'nde İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Kadir Alçıkaya\'nın aralarında bulunduğu meslektaşları, Afrin\'den dönen 1 emniyet müdürü, 2 komiser ve 45 polisten oluşan 2 timle tek tek kucaklaştı. Daha sonra şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Dualar okunan tören kurban kesilmesiyle son buldu. 

(FOTOĞRAF)

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