Özel harekat polisi, kazada yaşamını yitirdi (2)

TÖRENLE UĞURLANDI

Kayseri\'de meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren özel harekat polisi İbrahim Çınar (26) için İl Emniyet Müdürlüğü\'nde tören düzenlendi. Törene, Vali Yardımcısı Mehmet Emin Avcı, Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular ve polis memurunun yakınları katıldı. Törende, polisin annesi Necla ve babası Ali Çınar gözyaşlarına boğuldu. Törene, aynı kazada yaralanan iki uzman çavuştan Musa Can Kekikli hastaneden çıkarak geldi.

Düzenlenen tören sonrası polis memuru Çınar için Hunat Camii\'nde cenaze namazı kılındı. Polis memuru Çınar, cenaze namazının ardından Asri Mezarlık\'taki polis şehitliğinde toprağa verildi.



Şeyda AŞATIR/KAYSERİ, (DHA)



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