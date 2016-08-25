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Yaşam

Özel harekât adayı 70 polis zehirlendi

Tarım İl Müdürlüğü yetkilileri de özel harekat adayı polislerin yedikleri yemeklerden numune alıp incelemeye gönderdi.

25 Ağustos 2016 02:25

Kırşehir, Güneykent Mahallesi'nde bulunan Polis Eğitim Merkezi'nde kalan ve özel harekât kursu gören yaklaşık 70 kursiyer, karın ağrısı, ishal ve baş dönmesi şikayetiyle Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

Yapılan kontrolde gıda zehirlenmesi teşhisi konulan özel harekatçı adayı polislere serum tedavisi yapıldı.

Halk Sağlığı Müdürlüğü ekipleri ise konuyla ilgili çalışma başlattı. Tarım İl Müdürlüğü yetkilileri de özel harekat adayı polislerin yedikleri yemeklerden numune alıp incelemeye gönderdi.

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PÖHÖzel HarekatGıda zehirlenmesi

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