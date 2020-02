(ÖZEL) Hamza Yerlikaya: ''Sporcularımızın daha başarılı olabilmesi için engelleri kaldırmaya gayret ediyoruz''

\"Hedefimiz bir önceki olimpiyattan daha çok madalya kazanmak\'\'

\'\'Federasyon taslaklarında çalışma söz konusu\'\'

\'\'Ligin kalitesi artmaya başladı\'\'

\'\'Amatör branşta çok ciddi başarılar var\'\'

\'\'Spor turizmi Antalya\'da çok güçlenmeye başladı\'\'

Mustafa AKIN - İbrahim ALİOĞLU / ANTALYA (DHA) -

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, yaklaşan olimpiyatlardan federasyon taslak çalışmasına, Spor Toto Süper Lig\'deki yarıştan amatör branşlar hakkında bir çok konuda açıklamalarda bulundu.

Süper Lig\'in ikinci yarısının her şeye gebe olduğunu ifade eden Yerlikaya, kalitenin de artmaya başladığını söyledi. Amatör branşlarda da çok ciddi başarılar olduğuna vurgu yapan Hamza Yerlikaya, Demirören Haber Ajansı\'na (DHA) yaptığı açıklamada, \"Çok ciddi altın madalyalar var. Bunları da görmezden gelmemek lazım\" dedi.

Hamza Yerlikaya, 2020 Tokyo Olimpiyatları\'na sporcu gönderecek federasyonların başkanları ile bir araya gelindiğini ve değerlendirmeler yapıldığını ifade ederek, \'\'Belirli şampiyonlar vardır bunları değerlendirmenin ya da yorumlanın çok fazla manası yoktur çünkü onlar profesyoneldir ve kendilerini olimpiyata taşıyacak olan çalışma usul ve esaslarını bizden daha iyi bilirler. Belirli Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalya almış bir sporcuya dizayn şansı yoktur, onlar kendini dizayn edecektir. Ama geri kalan kısmına bir çalışmamız, sporcularımızın daha başarılı olabilmesi için olimpiyat yolunda engelleri tek tek kaldırmak için elimizde ne varsa bakanlığımız ve bakanımızla yapmaya gayret ediyoruz. Ben umut içindeyim başarılı olimpiyat geçireceğimiz arzusundayız ki milletimizin de bizden beklentileri büyük. Cumhurbaşkanımızın bizden beklentileri büyük. Bunlara cevap verebilir olmak, bunlara katkı sağlayabilir olmak olimpiyat yolunda bu çocuklarımızın huzurunu, refahını ve daha iyi çalışma ortamı sağlamak da bizim görevimiz. İnşallah sonuna kadar da devam edeceğiz. 2 seçenek var ya kotan yüksek olur ya da madalyan aynı seviyede olur. Bizim için önemli olan kalifiye katılmak. Her katılan sporcumuzun da bir madalya beklentisi olması lazım. Tabii bir önceki olimpiyattan daha çok katılım ve bir önceki olimpiyattan daha çok madalya hedefimiz bu\'\' dedi.

\'\'FEDERASYON TASLAKLARINDA ÇALIŞMA SÖZ KONUSU\'\'

Federasyon taslaklarında bir çalışmanın söz konusu olduğunu dile getiren Hamza Yerlikaya, \'\'İnşallah yakın zamanda bakanlığımız bunu duyuracaktır. Federasyonlarımızın işleyişi, çalışma usul ve esasları ile ilgili bir değişim olacak. Kulüpler ile ilgili de malumunuz belli bir çalışma var. Bununla ilgili bazı konular kamuoyuna da malum oldu. Zaten tam yemek piştiğinde kamuoyuna paylaşılacak meseleler \'\'şeklinde konuştu.

\'\'LİGİN KALİTESİ ARTMAYA BAŞLADI\'\'

Süper Lig\'de puanların kafa kafaya gittiğini ifade eden Hamza Yerlikaya, \'\'Çok açık ara bir şey yok. Her takım birbirine çok yakın. Tabii ikinci yarı çok şeye gebe. Hep birlikte beraberce izleyeceğiz. İkinci yarıda nasıl bir heyecan nasıl bir performans ama tabii ligin de kalitesi yavaş yavaş artmaya başlıyor. Takımlar kendilerine göre dizaynlarını yapıyor, mutlaka herkesin hedefi şampiyon olabilmek. Biz izleyerek takip ediyoruz\'\' diye konuştu.

\'\'AMATÖR BRANŞTA ÇOK CİDDİ BAŞARILAR VAR\'\'

Hamza Yerlikaya, spor denilince akla futbol geldiğini ancak amatörün bir çok dalı olduğunu ifade ederek şunları söyledi: \'\'Bir çok dalından kastımız en son dediğimiz gibi dünya şampiyonu olan bir VakıfBank var. 3\'üncü olan Eczacıbaşı var. Eskrimde kılıç kızlarımız çıktı. Jimnastikte İbrahim Çolak efsanesi çıktı. Kickboksta, güreşte, tekvandoda var. Son yıllarda medyada amatör branşlar çok fazla yer bulmadığı için sanki bir başarısızlık varmış gibi görünüyor. Bir futbol gibi düşünmeyin, futbol her anı her dakikası medyada yer bulduğundan dolayı olan biten her şeyin görebiliyorsunuz. Ama spor denilince akla futbol değil tüm branşlar geliyor ki olimpiyatlar yaklaşıyor. Hepimiz orada amatör branşları ile herkesi yargılayacağız, sorgulayacağız. Onun için de diyorum ki amatör branşta çok ciddi başarılar var. Çok ciddi altın madalyalar var. Bunları da görmezden gelmemek lazım. Her branşa eşit şartta ve oranda katkı sağlamak lazım. Toplumlar arasında köprü oluşturmak lazım. Bu başarıları da görmezden gelmemek lazım. \'\'

\'\'SPOR TURİZMİ ANTALYA\'DA ÇOK GÜÇLENMEYE BAŞLADI\'\'

Belek\'teki spor turizmi hakkında da konuşan Yerlikaya, \'\'Buradaki otelcilerimiz, yatırımcılarımız sadece otel yapmıyor. Otelin yanlarında da sosyal alanlar yapıyor. Bunun içinde statlar, salonlar, sahalar var. Bunu da turizmciyi çekebilmek adına yapıyorlar. Son yıllarda spor turizmi Antalya\'da çok güçlenmeye başladı. Çünkü aynı anda hem fiziki olarak tesislerini yapmış her şeyi bir arada bulununca tercih ediliyorsunuz. Onun için Antalya bu anlamda en çok tercih edilen ilimiz\'\' dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Hamza Yerlikaya\'nın tesis gezmesi

- Öğrencilerle ilgilenmesi

- Hamza Yerlikaya\'nın açıklamaları

- Genel detaylar

(FOTOĞRAFLI)