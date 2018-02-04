(ÖZEL) HAMİLE EŞİNİ DÖVDÜ, HASTANEDEN BÖYLE KAÇTI

Şişli\'de kafa karıştıran olay...

Dövdüğü 3 aylık eşini hastanede bırakıp arkasına bile bakmadan kaçtı.

O anlar kameraya yansıdı.

Haber-Kamera Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHA

Şişli\'de 3 aylık hamile eşini döven koca hastaneden kaçtı.

Şişli\'de sabah saatlerinde evlerinde kavga eden çifti komşuları polise şikayet etti. Adrese gelen polis, yabancı uyruklu karı kocayı polis merkezine götürdü. Çift birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi. Kocası tarafından darp edilen ve 3 aylık hamile olduğunu söyleyen Fas uyruklu Lamia Honteri (30) için sağlık ekibi istendi. Polis merkezinden alınan kadına sağlık ekipleri ambulansta ilk müdahalede bulunuldu. Polis merkezinden çıkan ve yüzünde yaralar görülen Lamia Honteri\'nin kocası da aynı ambulansa bindi. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma hastanesine götürülen Honteri çifti içeri alındı. Bir kaç dakika sonra hastaneden çıkan Laima Honteri\'nin kocası koşarak kaçmaya başladı. Olayı takip eden basın mensubu da kaçan kişinin peşinden koştu. Tüm uyarılara rağmen kaçan adamı kimse durdurmadı. O anlar, kameraya da yansıdı.

Görüntü Dökümü

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-Polis merkezi önündeki ambulans

-Koca\'nın ambulansa binişi

-Ambulansın hastaneye doğru ilerlemesi

-Karı kocanın ambulanstan inişi

-Ambulanstan inen karı kocanın diyalogları

-Kadının tekerlekli sandalye ile içeri alınması

-Koca\'nın hastaneden çıkıp koşarak kaçması

-Basın mensubunun peşinden koşması

-Vatandaşların kaçan kişiyi izlemesi