T24 LogoT24 Logo
Spor

(özel) Halk Oyunları yarışması için Macaristan'a gittiler, iltica ettiler 

16 kişi gittiler 5 kişi döndüler  11 dansçı yurtdışına kaçtı  Ercan ATA, Ankara DHA Macaristan'a giden 16 kişilik halk oyunları ekibinden 11'i bu ülkeye iltica etti

05 Aralık 2017 14:16

16 kişi gittiler 5 kişi döndüler 

11 dansçı yurtdışına kaçtı 

Ercan ATA, Ankara DHA

Macaristan\'a giden 16 kişilik halk oyunları ekibinden 11\'i bu ülkeye iltica etti.
Ankara Kent Çocuk ve Gençlik Halk Dansları Topluluğu Derneği kafilesi Kasım ayında Macaristan\'da yapılan bir organizasyona katıldı. Ancak yaş ortalaması 20\'nin üzerinde olan ve yeni lisans çıkardıkları öğrenilen 16 kişilik kafileden 11 kişinin Macaristan\'a iltica ettikleri ortaya çıktı.
HALK OYUNLARI EKİBİ GRİ (HİZMET) PASAPORTLA YURT DIŞINA ÇIKTI
Ankara Kent Çocuk ve Gençlik Halk Dansları Topluluğu Derneği 5-10 Kasım 2017 tarihleri arasında Macaristan\'ın başkenti Budapeşte\'de yapılan 5.\'ci halk oyunları yaza veda etkinliğine davet edildi. Özel davet ile etkinliğe katılan 16 kişiden oluşan kafile resmi yazı ile yasa gereği yurt dışına çıkabilmek için, Halk Oyunları Federasyonu\'na müracaat etti. Onayı alan kafile Ankara emniyeti pasaport şubeye gri (hizmet) pasaport müracatı yaparak pasaportlarını aldıkları öğrenildi. Pasaportlarını ve görev yazılarını temin eden kafile 5 Kasım\'ı da beklemeyerek 1 Kasım 2017 tarihinde Türkiye\'den ayrıldı ve Macaristan\'a gitti.
HEPSİNİN LİSANSLARI YENİ !..
Aynı derneğin Temmuz 2017 tarihinde Bosna Hersek\'te bir organizasyona gittiği ve tüm kafilenin döndüğü öğrenilirken, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu bu yıl içinde 86 dernek veya kulüp için yurt dışı onayı verdi. Ancak son onayda gözden kaçan bir detay ise Macaristan\'a çıkan bu kafilenin yurt dışına çıkan kafilenin hepsinin lisanslarının yeni olması!
SPOR BAKANLIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI
Spor Bakanlığı, Federasyon ve dansçı sporcular hakkında soruşturma açtı ve suç duyurusunda bulundu.
Emniyette dönmeyen 11 kişi ile dönen 5 kişinin isimleri soruşturma ve takip gereği gizli tutuluyor. Spor bakanlığı müfettişleri geniş çaplı bir soruşturma başlatıkları ve emniyetle ortak hareket ettikleri belirtilirken, Uluslararası yapılanması olmayan Türkiye Halk Oyunları federasyonu hakkında da soruşturma açıldığı ve emniyet ile müfettişlere konu hakkında bilgi verdikleri öğrenildi. Yurt dışına kaçan isimlerin kim olduğu basına verilmedi ancak, kaçan kişilerin araştırması yapılıyor. Harhangi bir siyasi bağlantıları veya suçlarının olup olmadığı da paylaşılmayan bu kişilerin soruşturma sonunda açıklanması bekleniyor.
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ATA Ankara DHA MacaristanAnkara KentGençlik Halk Dansları Topluluğu DerneğiKasımMacaristanAncakHALK OYUNLARI EKİBİ GRİ HİZMET PASAPORTLA YURT DIŞINAKentBudapeşteHalk Oyunları FederasyonuOnayıAnkaraPasaportlarını

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24