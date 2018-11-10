Özel halk otobüsü şoförü, tartıştığı gaziyi dövdü

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- TÜRKİYE Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği üyesi Muhammed Sad Saylanlar (35), iddiaya göre, ücretsiz kartı ile bindiği özel halk otobüsünde kendisine kötü davrandığı için tartıştığı şoförün saldırısına uğradı. Saldırıda çatlayan bilek ve parmağı alçıya alınan Gazi Saylanlar, şoförden şikayetçi olduğunu söyledi.

Olay, dün akşam merkez Palandöken ilçesinde meydana geldi. Evine gitmek üzere özel halk otobüsüne binen evli ve 1 çocuk babası Gazi Muhammed Sad Saylanlar, ücretsiz kartını okutup geçerken şoför, iddiaya göre hızla hareket edince düşme tehlikesi geçirdi. Saylanlar, ineceği durağa geldiğinde de ayağa kalkınca bu kez otobüs şoförü ani fren yaptı.

Büyük üzüntü duyan Saylanlar, şoföre devletin kendine verdiği hakkı kullandığını ve yapmış olduğu hareketin doğru olmadığını söyledi. Bunun üzerine şoför, gazi Saylanlar’a tekme tokat vurmaya başladı. Yolcular araya girerken, şoför otobüsü bırakarak kaçtı. Diğer yolcular, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Aldığı darbelerle yaralanan Saylanlar, polis eşliğinde Palandöken Hastanesi\'ne kaldırıldı. Çekilen röntgen filminde sol bileği ve parmağında çatlak tespit edilen Saylanlar’ın kolu alçıya alındı. Şoför hakkında davacı olduğunu belirten Muhammed Sad Saylanlar, \"Otobüse devletin verdiği hakla ücretsiz bindiğim için şoför aracı hızla yerinden kaldırınca düşmemek için mücadele verdim. İnmek istediğim sırada da ani fren yapınca, tepkisinin haksız olduğunu söyleyince üzerime saldırdı. Kendisinden davacıyım’’ diye konuştu.

Olayı duyup hastaneye giden Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Erzurum Şube Başkanı Recep Akgün ve gaziler olaya tepki gösterdi. Başkan Akgül, \"Vatanı ve halkı için ölümü göze alıp gazi olan bizler, devletin sunduğu hakkı kullanıyoruz. Ama her nedense bazı özel halk otobüs şoförleri bunu kabullenemiyor. Bu gibi saldırıların giderek artmasından endişe duyuyoruz. Bu olayın peşini bırakmayacağız ve pazartesi günü suç duyurunda bulunacağız\" dedi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, belediye yetkilileri de şikayetle ilgi otobüs kamera kayıtlarını incelemeye aldıklarını gerekenin yapılacağını belirttiler.

4 AY YOĞUN BAKIMDA KALMIŞ

Muhammed Sad Saylanlar, 5 Kasım 2003 yılında İstanbul\'da vatani görevini yaptığı sırada göreve giderken trafik kazası geçirdi. 4 ay yoğun bakımda kalıp, beyin travması geçiren ve ardından da gazı unvanı alan Muhammed Sad Saylanlar\'a Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından ücretsiz seyahat kartı verildi.

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