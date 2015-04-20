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Yaşam

Özel halk otobüsü iki kardeşe çarptı; 1'i yaralandı, diğeri yaşamını yitirdi

Kaza sonrası otobüs şoförü gözaltına alındı

20 Nisan 2015 16:40

Beykoz'da Kavacık-Alibahadır Köyü hattında sefer yapan özel halk otobüsü, yol kenarındaki budanan ağaçlardan düşen dalları toplayan iki kadına çarptı.

Beykoz Örnekköy'teki kaza saat 12.30 sıralarında meydana gelen kazada Hanife Gürsoy yaşamını yitirdi, kardeşi Şengün Gürsoy ise yaralandı. 

Kaza sonrası otobüs şoförü gözaltına alındı. 

Kazayla ilgili olarak İstanbul Özel Halk Otobüsü Şirketleri tarafından yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Bugün öğlen saatlerinde Beykoz / Elmalı köyü mevkiinde Özel Halk Otobüsünün karıştığı bir trafik kazası meydana gelmiştir. Kaza, sürücünün kalp krizi geçirmesi sonucu olmuştur. Kriz geçiren şoför  araç kontrolünü kaybederek  yayalara çarpmıştır. Olayda bir kişi yaşamını yitirmiş, bir kişi ise yaralanmıştır. Şoför personel ise Beykoz Devlet Hastahanesinde tedavi altına alınmıştır. Olayın oluşumu izlenen kamera görüntüleriyle net biçimde görülmekte olup, idari ve adli inceleme devam etmektedir. Camiamızı üzüntüye boğan talihsiz olay nedeniyle, yaşamını yitiren insanımıza rahmet, yakınlarına sabır diliyoruz. Aynı olayda yaralanan şahsa ve şoförümüze de acil şifalar diliyoruz."

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