Özel halk otobüsleride nakit uygulaması bitiyor

T24 - İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, 2 Temmuz'da İETT otobüslerinin içerisinde bilet temini uygulamasına son verilmesinin ardından, özel halk otobüslerinde de 13 Ağustos itibariyle nakit ödeme yapılarak bilet temininin kaldırılmış olacağı ifade edildi.



Açıklamada, yolcuların, mağdur olmamaları için araca binmeden önce elektronik kart veya elektronik bilet temin etmeleri gerektiği bildirildi.



İstanbulların 13 Ağustos'tan itibaren özel halk otobüslerine, elektronik kart veya sınırlı kullanımlı elektronik biletle (BİRGEÇ, İKİGEÇ, BEŞGEÇ veya ONGEÇ) binecekleri kaydedilerek, yolcuların kartlarını İstanbul'un çeşitli noktalarında bulunan İETT elektronik bilet satış bayilerinden herhangi bir bürokratik engele takılmadan temin edebilecekleri belirtildi.





