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 (ÖZEL) HAFRİYAT KAMYONU SIKIŞTIRDI; BARİYERİN ÜSTÜNDE KALDI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Çağrı ÇALIŞKAN/ İstanbul DHA Pendik D-100 karayolunda hafriyat kamyonunun sıkıştırması sonucu kontrolden çıkan bir araç bariyerlere çıktı

24 Kasım 2018 16:43

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Çağrı ÇALIŞKAN/ İstanbul DHA
Pendik D-100 karayolunda hafriyat kamyonunun sıkıştırması sonucu kontrolden çıkan bir araç bariyerlere çıktı. Kazada şans eseri sürücü yara almazken trafik yoğunluğu yaşandı.
Kaza, D-100 Karayolu Kaynarca mevkii Ankara istikametinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 36 FL 657 plakalı araçsürücüsü Hayri Arslan, bir hafriyat kamyonunun sıkıştırması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çıkarak asılı kaldı. Kazayı gören vatandaşlar polise ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kazayı sürücü Arslan yara almadan atlatırken  araçta maddi hasar meydana ageldi.
Kaza sebebiyle D-100 Karayolu\'nda kısa süreli trafik oluştu. Polis ekipleri başka bir kazanın yaşanmaması için önlem aldı. Kazaya karışan araç çekici ile kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü.


Görüntü Dökümü:
-Bariyerin üzerinde araç görüntüsü
-Sürücünün görüntüsü
-Trafikten görüntü
-Aracın Çekiciye yüklenmesi
-Genel ve Detay Görüntüler
 

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