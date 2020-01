(ÖZEL HABER) Teniste sergilediği başarı ABD'de tam burslu eğitimin kapılarını açtı

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)- Bursalı genç sporcu Selenay Heper, tenis branşında kendini kısa sürede ispat ederek sporda elde ettiği başarıyla ABD\'de tam burslu eğitim alma imkanı buldu. Selenay, böylelikle Bursa\'da da ilk olma özelliği taşıyor.

Bursa\'da 21 yaşındaki sporcu Selenay Heper, teniste gösterdiği başarılarla kendisine Amerika Birleşik Devletleri\'nin kapısını açtı. \"Tenise aslında oldukça geç başladım\" diyen başarılı sporcu, 9 yaşında bu spora gönül verdiğini dile getirirken, 12 yaşından itibaren turnuvalarda boy göstermeye başladı. O günler \"Çok fazla antrenman yapıyor, turnuvalara katılıyordum. Benim için epey bir yorucuydu, hayatım artık spor üzerine kurulmuştu\" şeklinde anlatan Selenay, Bursa ve Türkiye çapında turnuvalarda yer alırken, çizdiği başarılı grafik ise kendisine yeni bir kıtanın kapısını açtı.

TAM BURSLU EĞİTİM KAZANDI

18 yaşına geldiğinde Selenay Heper, Bursa ve ulusal şampiyonalardaki performansının sayesinde Amerika Birleşik Devletleri\'nde bulunan University of Indianapolis\'e (Indianapolis Üniversitesi) gitmeye hak kazandı. Özellikle tam burslu olarak yurtdışında üniversite eğitimini alma imkanı kazanan genç sporcu, mezun olduğu Mayıs 2017 tarihine dek 4 yıl boyunca burada hem eğitimine, hem de tenis sporuna devam etti.

ŞAMPİYONLUKLAR YAŞADI

ABD\'de her üniversitenin bir takımı olduğunu ve kendisinin de 10 kişilik takımda en iyi 5 raket arasında yer aldığını dile getiren Selenay, buradaki tenis sistemine ilişkin de çarpıcı bilgiler verdi. İlk etapta bulundukları bölgenin tıpkı Amerikan Basketbol Ligi\'ndeki (NBA) Doğu-Batı ayrımı gibi 2 konferanstan oluştuğunu belirten 21 yaşındaki sporcu, \"Takım olarak bölgemizin konferans şampiyonu olduk. Akabinde ise bölge şampiyonasında oynamaya hak kazandık. Burada da elde ettiğimiz başarı sonucunda ülke çapında gerçekleşen ulusal şampiyonada yerimizi ayırttık. 2014, 2016 ve 2017\'de bölge şampiyonu olduk\" dedi.

ABD\'DEKİ SİSTEMİ ANLATTI

Bir yandan Spor Yönetimi bölümünü tamamlayan Selenay Heper, ABD\'deki üniversitelerin takımlara neden önem verdiğini ise şöyle anlattı:

\"Burada bütün amaç takım bütünlüğünü koruyarak başarılar elde etmek. Zaten burs vermelerindeki esas amaç da bu. Onlar, \'gel takımımda oyna, takımımın seviyesini arttır, şampiyonluklar kazandır ve ulusal şampiyonlarda okulun ismini duyur\' felefesinde hareket ediyor. Çünkü her okul, ne kadar çok ulusal turnuvada yer alırsa, o kadar tanınıyor. Başarılı olarak görülüyor.\"

YÜKSEK LİSANS YAPACAK

4 yıl boyunca yüzde 100 burslu olarak buradaki eğitimini tamamlayan Selenay Heper için şimdi ise ABD\'de yeni bir kapı açılmış durumda. Yarınlara dair hedefleri için yüksek lisans yapmayı planlayan Selenay, 2018\'in Ocak ayından itibaren North West Kampüsü\'ndeki Purdue Üniversitesi\'ne kabul edildi. Burada, yine tam burslu olarak 2 yıllık bir eğitim alacak genç sporcu, aynı zamanda üniversitenin tenis takımında da asistan koçluk yapacak. Kariyer hedeflerinde spordan kopmamayı amaçlayan genç sporcu, yüksek lisansını ise İletişim ve Medya alanında gerçekleştirecek.

