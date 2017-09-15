(Özel Haber) Kocası ve çocukları yakılarak öldürülen Arakanlı kadın yaşadığı dehşeti DHA’ya anlattı

İrfan Sapmaz, Bangladeş, 15 Eylül, (DHA)- Myanmar\'da Budistlerin evlerini yaktığı sırada 6 çocuğu ve kocası yakılarak öldürülen Arakanlı Müslüman kadın beraberinde 3 çocuğu ile birlikte Bengladeş\'e sığındı.

Cox\'bazar\'a gelebilmek için 10 gün boyunca ayağında ayakkabısı olmadığı halde ölüm kalım mücadelesi veren Arakanlı kadın karnında da bir bebek taşıyor. Bangladeş’in Shehpori bölgesinin hemen karşısındaki Bakdhuna bölgesinden dağlarda yürüyerek, daha sonra da nehri geçmek zorunda kalan kadın göz yaşları içerisinde 6 çocuğunu ve eşini nasıl kaybettiğini anlattı.

Bir gece ansızın Myanmar ordusunun ve Budistlerin 200 bin nüfuslu Bakdhuna bölgesine geldiklerini, bütün evlerin ateşe verildiğini, 6 çocuğunun ve eşinin de aynı evde yanarak hayatını kaybettiğini söyledi.

ÇIPLAK AYAKLA AÇ SUSUZ YÜRÜDÜLER

Arakanlı kadın, “Çocuklarımdan ancak gördüğünüz üçünü kurtarabildim. Bu tarafa geçmek ile geçmemek arasında ne yapacağımı bilemedim. Çocuklarımın ve eşimin yanık cenazelerini bile göremeden birçok komşum ile birlikte dağlara sığındık. Günlerce dağlarda aç susuz Bangladeş’e geçmek için gördüğünüz gibi ayaklarımızda ayakkabı bile olmadan yürümeye ve canlarımızı kurtarmaya çalıştık.\"

Kadın, çaresiz halde kendileri gibi evlerini terk etmek zorunda kalan Arakan Müslümanları ile Bangladeş’e sığınmalarını ve ailesinin diğer kalan üyelerini kaybettiğini DHA mikrofonlarına ağlayarak anlattı.

KARNINDAKİ ÇOCUĞUN YAŞAMASI İÇİN DUA EDİYOR

Myanmar\'dan Bangladeş\'e geçebilmek için günlerce tekne beklediklerini de anlatan Müslüman kadın, ilk etapta bir şeyler yemek ve çocuklarına da yedirmek istediğini söyledi. Karnındaki çocuğunu da yaşaması için Allah\'a dua ettiğini anlattı.

Bangladeş tarafına geçen on binlerce insan eğer bulabilirlerse bir çadıra sığınıyorlar. Yoksa açık arazide yaşamlarını sürdürmeye çalışıyorlar.

Görüntü Dökümü:

-Kadın ile DHA muhabiri İrfan Sapmaz’ın Arakanlı kadın ile röportajı

-Kadının kucağında bir çocuğu önünde ve yanında da hayatlarını kurtardığı iki çocuğu

-Kadının çıplak ayakları