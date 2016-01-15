Özel güvenlikten trans öğrenciye: Hayvan mı diyelim size?

Boğaziçi Üniversitesi LGBT Çalışmaları Kulübü üyesi trans öğrenci, kendisine “beyefendi” denilmesinden rahatsız olduğunu belirttiği özel güvenlik görevlisinden "Ne diyelim sizlere? Hayvan mı diyelim?” hakaretiyle karşılık aldı.

soL’un haberine göre Üniversite girişinde özel güvenliğin "Beyefendi kimliğini gösterir misiniz?" sorusuyla karşılaşan trans öğrenci, kimlik göstermeden kampüse girdi. Özel güvenliğin kendisine "beyefendi" diye seslenmesini ve kimlik gösterme dayatmasını kabul etmeyen öğrenciyle tartışan özel güvenlik transları kastederek "Ne diyeceğiz biz size, hayvan mısınız? Hayvan mı diyelim?" sözleriyle hakaret etti.

Olayın yaşanmasından kısa bir süre sonra trans öğrenci hakkında "güvenlik görevlilerine üniversiteye giriş çıkışta kimlik göstermeme" ve "güvenlik görevlileriyle tartışma" gerekçeleriyle üniversite yönetimi tarafından disiplin soruşturması açıldı.

Boğaziçi Üniversitesi LGBT Çalışmaları Kulübü'nün konuya dair yapılan açıklamasında, "Boğaziçi Üniversitesi, uygulamayı bu haliyle yürürlüğe koyarak bir güvenlik ilüzyonu yaratmaktadır. Ancak gerçekte bu, biz LGBT öğrenciler için hayatı katlanılmaz kılan ikili cinsiyetçiliğin bir uzantısından öte değildir. Biz bu ilüzyonda yokuz!" sözlerine yer verildi.