Özel güvenlikte avanta ekonomisi: Kulüp, şirkete; şirket, taşerona; taşeron, simsara...

Özel güvenlikçilerin örgütlü olduğu TÜRK-İŞ’e bağlı Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağırıcı, güvenlikçilerin maçlarda sömürü yaşadıklarını belirtti. Çağırıcı, “Kulüpler şirketlerle kişi başı 70 TL’ye anlaşıyor, şirketler taşerona 60 TL’den devrediyor, taşeronlar da 50 TL’ye özel güvenlikçileri toplayan ‘simsar’lara yönlendiriyor, onlar da 40 TL’ye güvenlikçi tutuyor” dedi.

Çağırıcı, özel güvenlikçilerin seslerini duyurmak için bir derbi maçta görev yapmayacaklarını açıkladı.

Özel güvenlikçilerin örgütlü olduğu TÜRK-İŞ’e bağlı Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağırıcı, bir grup gazeteciyle bir araya gelerek sorunlarını anlattı.

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre; özel güvenlikçi kullanımındaki rant çarkını aktaran Çağırıcı, maçlarda görev yapan özel güvenlikçiler için kulüplerin şirketlerle kişi başı 70 TL üzerinden anlaştıklarını, şirketlerin 60 TL’den taşerona devrettiklerini, taşeronların da tıpkı tarım işçilerinde olduğu gibi özel güvenlikçileri toplayan “simsar”lara 50 TL’ye devrettiklerini söyledi. Çağırıcı, simsarların ise her maçta 7-8 saat görev yapan güvenlikçilere günlük 40 TL ödediklerini ve kumanya olarak içi boş sandviç verdiklerini belirtti.

Simsara isyan eylemi

Seslerini duyurmak isteyen özel güvenlikçilerin bir derbi maçta görev yapmama eylemi gerçekleş- tireceğini açıklayan Çağırıcı, her bir maçta 1500-2 bin özel güvenlikçinin görev yaptığını ancak bunlara cop ya da kalkan gibi hiçbir koruyucu ekipman verilmediğini dile getirdi. Çağırıcı, “Kitle psikolojisi eğitimi almayan arkadaşlarımız, kendilerini savunmasız olayların içerisinde buluyor” dedi. Çağırıcı, 2 bin TL ücretle bankaların milyonlarca lirasını taşıyan, barajlarda uzun namlulu silahlarla görev yapan özel güvenlikçilerin hayatlarını kaybedebildi- ğini, sakat kalabildiğini belirterek, şehitlik ve gazilik hakkı tanınmasını istedi.

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