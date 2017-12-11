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Özel güvenlikçi kadının yüzüne bilinmeyen madde atıp kaçtı (2)

"İÇİNDEN DUMAN ÇIKAN SIVIYI YÜZÜME ATTI" Konya'da tanımadığı bir kişi tarafından yüzüne bilinmeyen bir madde atılan özel güvenlik görevlisi Rukiye K

11 Aralık 2017 18:28

\"İÇİNDEN DUMAN ÇIKAN SIVIYI YÜZÜME ATTI\"
Konya\'da tanımadığı bir kişi tarafından yüzüne bilinmeyen bir madde atılan özel güvenlik görevlisi Rukiye K. (25), polise verdiği ifadede, \"Tanımadığım başında kapüşon olan bir erkek, önce karşı kaldırımdan yürüyordu. Sonra arkamdan gelip önüme geçti. Elindeki plastik bardaktan duman yükseliyordu. Bardaktaki sıvıyı yüzüme fırlattı\" dediği öğrenildi.
KORNEASINDA YANIKLAR VAR
Özel güvenlik görevlisi Rukiye K.,\'nin tedavisine başlayan ve durumu hakkında bilgi veren Başkent Üniversitesi Hastanesi göz hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Ali Kal, \"Bize geldiğinde iki gözünde de yanma, batma ve ağrı şikayetiyle geldi. Gözlerinde kızarıklıklar vardı. Muayene ettiğimizde sol gözünde daha fazla olmak üzere iki gözünde de korneasında yanık oluşmuştu. Gözüne ne atıldığı konusunda kendisinin bir bilgisi yok. Tedavisi sürüyor. Kalıcı hasar olma ihtimali var. Bu tür asit yanıklarından ve bazik alkali yanıklardan korkarız. Bu gözde ilerleyici görme kaybına, ameliyata ve hatta kornea nakline bile sebep olabilir. Daha yeni olduğu için şu an değerlendiriyoruz inşallah o süreçlere gitmez ama tabi risk var. Şu an ağrısı ve sol gözünde bulanık görme problemi var\" dedi.

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