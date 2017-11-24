Özel güvenlik görevlisinin darp edilerek öldürülmesi davası;"Tahliyemi istemiyorum"

Yüksel KOÇ/İSTANBUL,(DHA) Kadıköy\'de özel güvenlik görevlisini darp ederek öldürdükleri iddiası ile tutuklanan 4 kişinin yargılanmasına başlandı.Olay anında özel güvenlik görevlisine vurduğunu kabul eden tutuklu sanık Cem Doğan, \"Öfkeme yenik düştüm, çok pişmanım. Tahliyemi istemiyorum\" dedi.

Kadıköy Atatürk Caddesi üzerinde 9 Nisan 2017 tarihinde bir apartmanın özel güvenlik görevlisi Osman Karabulut\'u darp ederek öldürdükleri gerekçesi ile, \"Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla kasten adam öldürmek\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle haklarında dava açılan 4 kişinin yargılanmasına başlandı.

İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın ilk duruşmasına, tutuklu yargılanan sanıklar Anıl Yeşiltaş, Mehmet Miraç Aksel, Oğuzhan Tokyay ve Cem Doğan, sanıkların avukatları ile maktül Osman Karabulut\'un eşi Nur Karabulut ve oğlu Mustafa Can Karabulut katıldı.

\'TAHLİYEMİ İSTEMİYORUM\"

Kimlik tespitinin ardından sanıkların sorgusuna geçildi. Tutuklu sanık Cem Doğan, olay günü Maltepe sahilde buluşup içki içtiklerini belirterek, \"Maddi durumumuz iyi olmadığı için hırsızlık yapmaya karar verdik. Hırsızlık fikri benden çıktı. Taksiyle Kadıköy\'e doğru yola çıktık. Olayın meydana geldiği yerde taksiden indik. Boş olduğunu düşündüğümüz bir yer tespit ettik. Anıl ve ben içeriye girdik. İşyerinde bir adet laptop, 2 adet cep telefonu, bir adet muştu, bir adet bıçak ve biber gazı alarak çıktık. Olay yerinden baya uzaklaştık. Site olduğunu sonradan öğrendiğimiz yere giriş yaparken bir şahıs bize müdahale etti. \'Ne yapıyorsunuz burada serseriler\' dedi. O anda Miraç ile aralarında bir tartışma çıktı, küfürleşme oldu. Yanlarına ben gittim, bana da küfür etti. Ben ölen kişiye yumruk attım. Kendisi \'imdat\' diye bağırmaya başladı. Kaçmaya başladı. Biz de arkamızı döndük, olay yerinden uzaklaşmak isterken rahmetli sopayla geldi. Oğuzhan Tokyay\'a vurdu. O karmaşada sopayı ele geçirdim, vurmaya başladım. Yanımdaki arkadaşlar vurduklarını söylüyorlar ama kimin vurduğunu hatırlamıyorum. Benim niyetim iki tane vurmaktı, etkisiz hale getirmekti. Öfkeme yenik düştüm. Anıl Oğuzhan\'ı çekerek olay yerinden uzaklaştı, ben orada kaldım vurmaya devam ettim. Kendimde değildim, çok pişmanım. Bu şahsı uzaktan yakından tanımayız. Tahliyemi istemiyorum\" dedi.

\'BU İŞİN BÜYÜYECEĞİNİ ANLAYINCA ORADAN UZAKLAŞTIM\'

Savunması alınan tutuklu sanık Mehmet Miraç Aksel, hırsızlık amacıyla Kadıköy\'e istikametine doğru taksiye bindiklerini, olay yerinde indiklerini, Anıl ile Cem\'in hırsızlık için işyerine girdiğini, dönüşte arkadaşlarının ölen güvenlik görevlisi ile tartıştığını söyledi. Maktul\'ün alkollü oldukları için kendilerine, \"Ne geziyorsunuz burada serseriler\" dediğini öne süren Aksel, \"Aramızda tartışma çıktı, küfürleşme oldu. Cem\'e de küfür edince Cem şahsa vurdu. Bu işin büyüyeceğini anlayınca ben oradan uzaklaşıp kaçtım. Beraatimi istiyorum\" dedi.

Tutuklu sanık Oğuzhan Tokyay, hırsızlıktan sonra giderken hal ve hareketlerinden dolayı özel güvenlik görevlisinin dikkatini çektiklerini belirtti. Görevlinin, \"Ne işiniz var burada serseriler\" dediğini, tartışma sırasında Cem\'in ona yumruk attığını, şahsın da kendisine sert bir cisimle vurduğunu, ayağa kalkarak olay yerinden kaçtığını ve bir markette polislerin kendisini gözaltına aldığını söyledi.

Diğer sanık Anıl Yeşiltaş ise sorgusunda, hırsızlık yapmak amacıyla Kadıköy istikametine doğru taksiye bindiklerini, olay yerinde indiklerini belirterek, hırsızlıktan sonra olay yerinden ayrılırken başka bir apartmanın güvenlik görevlisinin dikkatini çektiklerini, aralarında tartışma çıktığını, Miraç hariç olaya müdahil olduklarını söyledi.

MÜŞTEKİLER SANIKLARDAN ŞİKAYETÇİ OLDUKLARINI SÖYLEDİLER

Müşteki Mustafa Can Karabulut, sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi. Diğer müşteki Nur Karabulut, sanıklardan şikayetçi olduğunu belirterek, \"Önce Allah\'a sonra da adalete güveniyorum\" dedi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Kadıköy Atatürk Caddesi\'nde 9 Nisan 2017 tarihinde hırsızlık yapmak amacıyla bir işyerine giren şüpheliler Anıl Yeşiltaş, Mehmet Miraç Aksel, Oğuzhan Tokyay ve Cem Doğan\'ın, olaydan sonra başka bir apartmanın güvenlik görevlisi Osman Karabulut ile tartıştıkları, tartışma sırasında onu darp ederek öldürdükleri belirtiliyor.

İddianamede şüphelilerin, \"Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla kasten adam öldürme\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmaları talep ediliyor. Şüpheliler hakkında ayrıca, \"Konut dokunulmazlığını ihlal\" ve \"Nitelikli hırsızlık\" suçlarından da cezalandırılmaları isteniyor.