Özel güvenliğin darp ettiği öğrenci hakkında savcılıktan karar: Yaşamları tehlikede değil; basit yaralanma

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri C.Ö. ve E.G., kendilerini darp eden özel güvenlikçilerden şikayetçi oldu. Savcılık, 'yaşamları tehlikede değil ve basit tıbbi müdahaleyle giderilebilir yaralanma' olduğu gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2 Ocak 2021'de Prof. Melih Bulu'yu rektör olarak atamasından sonra Boğaziçi Üniversitesi'nde yaklaşık 1,5 yıldır tansiyon düşmüyor. Geçen hafta üniversitede yapılmak istenen "onur yürüyüşü"nde öğrenciler önce özel güvenlik sonra da polis tarafından ablukaya alındı. Daha sonra tırmanan gerilimde, çok sayıda öğrenci darp edilerek gözaltına alındı.

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Independent Türkçe'den Can Bursalı'nın haberine göre, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolar nedeniyle tutuklanan öğrencilerden C.Ö. ile E.G., 1 Haziran 2021'de okula girecekleri sırada özel güvenlik görevlileri tarafından darp edildiklerini belirterek, avukatları Burçin Şahan aracılığıyla suç duyurusunda bulundu.

Öğrenciler C.Ö ve E.G.'nin özel güvenlik elemanları A.C., O.A. ve S.Ş. tarafından darp edildikleri anlar kamera kayıtlarına yansıdı. Öğrencilerin darp edildikleri anlar, savcılık dosyasına da girdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu, darp edilen öğrencilerin şikayetiyle ilgili kararını verdi.

"Kovuşturmaya yer yok"