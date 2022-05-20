Boğaziçi Onur Yürüyüşü’ne polis müdahalesi: Yaklaşık 70 kişi gözaltında

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Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen 9. Boğaziçi Onur Yürüyüşü'ne polis müdahale etti. Sendika.org'un haberine göre yaklaşık 70 kişi gözaltına alındı.

ÜniKur Derneği tarafından yapılan açıklamada rektörlüğün geçen yıl kapattığı Boğaziçi Üniversitesi LGBTİ+ Araştırmaları Kulübü (BÜLGBTİA+) tarafından bugün gerçekleştirilecek Onur Yürüyüşüne polis müdahalesinin gerçekleştiği; çok sayıda öğrencinin gözaltına alındığı bildirildi.

Dernekten yapılan açıklamada; "9’uncusu düzenlenen yürüyüşe yönelik saldırı, Boğaziçi’ndeki LGBTİ+’lara yönelik 1,5 buçuk yıldır süren sistematik şiddetin son örneği oldu. Onur Yürüyüşü öncesi üniversite yönetimi, aynı gün düzenlenecek Taşoda Müzik Festivali dışında hiçbir etkinliğe izin verilmeyeceğini duyurmuştu.

Dün Güney Kampüs’ün Etiler Kapısına, Taşoda Müzik Festivali gerekçe gösterilerek X-Ray cihazı yerleştirildi. Bugün de sabah saatlerinden itibaren ise Boğaziçililerin artık yabancı olmadığı şekilde kampüsün etrafı polis ve gözaltı araçları ile çevrilmiş, ana kapı dışında Güney Kampüs’ün girişleri kapatıldı. Ayrıca normal şartlar altında her öğrenci kampüse iki misafir getirebiliyorken, bugün girişler bir misafir ile sınırlandırıldı.

17:00’de başlaması planlanan Onur Yürüyüşü için yarım saat önce kalabalık Güney meydanda toplanmaya başladı. Sivil polisler ve özel güvenliklerin kalabalığı abluka altına aldı. Güvenlik amiri yürüyüşe izin verilmeyeceğini duyurdu.

Öğrenciler, kapatılan kulüp odasına doğru yürüyüşe geçti. Basın açıklamasının ardından çevik kuvvetin saldırısı başladı. Polis, katılımcılardan bazıları ters kelepçe ve işkence ile katılımcıları gözaltına aldı. Gözaltılar devam ediyor." ifadelerine yer verildi.