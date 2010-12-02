-ÖZEL GÜVENLİĞE EĞİTİM ŞARTI KALKIYOR TBMM (A.A) - 02.12.2010 - AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Veysi Kaynak, bazı kanunlarda değişiklik öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu. Teklif, kanundan yararlanarak, köy tüzel kişiliğine ait yerlerden, ev yapmak için yer alan vatandaşların, açılan davalar nedeniyle mülkiyet haklarını uzun süre kullanmalarına engel olan uygulamaların önüne geçmeyi amaçlıyor. Teklife göre, 31 Aralık 2009'dan önce belediye haline dönüşerek veya başka bir belediyenin sınırlarına dahil olarak tüzel kişiliğini kaybeden köylerde; köyde ikamet edip, evi bulunmayan ve ihtiyar meclisi kararıyla kendilerine Köy Kanunu'na göre taşınmaz satışı yapılan hak sahipleri hakkında, satış bedelinin ödenmesi kaydıyla kanunda öngörülen diğer şartlar uygulanmayacak. Maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle henüz kesinleşmemiş davalarda da bu hüküm uygulanacak. Bozuk veya verimsiz orman alanlarında; ağaçlandırma, erozyon kontrolü ve rehabilitasyon çalışmaları yapılacak. Bu alanlarda, mevcut türlerden gerekenler korunacak, aşılanacak veya rehabilite edilecek. Orman içi boşluk alanlar, bölgede doğal olarak yetişen türlerle ekim, dikim, aşılamayla, imar ve rehabilite edilerek, doldurulacak. Ağaçlandırılan, erozyon kontrolü yapılan, imar-ihya ve rehabilite edilen sahalardan elde edilen odun dışı orman ürünleri, öncelikle bu sahaların bakımını gerçekleştiren köy tüzel kişiliklerine, tarımsal kalkınma kooperatiflerine, Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu ile kurulan birliklere veya yöre halkına tarife bedeliyle verilebilecek. Odun dışı orman ürünlerinin bu kişilere satılmasıyla ''birim alanlarından alınacak ürün miktarının artışı, orman içi veya orman civarında yaşayan vatandaşın gelir düzeyinin artırılmasına katkıda bulunma'' amaçlanıyor. -BARO KESENEĞİ VE STAJ KREDİ BORÇ FAİZLERİ SİLİNİYOR- Teklif, baro keseneği ile staj kredi borçlarının faizlerini silmesiyle avukatlara yönelik kolaylıklar da getiriyor. Avukatların ödenmemiş staj kredi borcunun ve baro keseneği borcunun tamamının, maddenin yürürlük tarihten itibaren 1 ay içinde ödenmesi halinde faiz borcu silinecek. Uygulama alanlarında, Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununun amacını gerçekleştirmek için ilgili kuruluşça; bağ, bahçe, ağaçlık arazi ve örnek işletmeler hariç, gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişilerine ait tarım topraklarından, o bölge için tespit edilen dağıtım normunun 10 katını aşan kısmı ile varsa üzerindeki tarımsal yapı, tesisler kamulaştırabilecek. Daha önceki düzenlemede ise ''kamulaştırılır'' ibaresi yer alıyordu. Sahibine bırakılacak topraklar, bölgenin özellikleri dikkate alınarak Bakanlar Kurulunca en çok yüzde 50 oranında artırılırken, teklifle bu oran sınırlaması kaldırılıyor. -ARAZİ TOPLULAŞTIRILMASINI TEŞVİK- Teklif, ''özellikle bölgesel bazda açılan orman davalarında ve benzerlerinde yaşanan yargı giderleri yükündeki adaletsizliği gidermeyi'' de hedefliyor. Teklif, Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu'nda, ''toplulaştırma'' başlıklı maddeyi değiştiriyor. İsteğe bağlı olanlara öncelik vermek kaydıyla, arazi toplulaştırmasını teşvik için ilgili kuruluşça arazi genişletmek ve kredi imkanlarından daha fazla yararlandırmak gibi destekleyici tedbirler alınabilinecek. Toprak ve su kaynaklarının korunması, geliştirilmesi, kırsal alanda su temini ve kullanılmış suların uzaklaştırılması hizmetleri, arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleriyle birlikte planlanacak. Tarla içi geliştirme hizmetleri; tarla yolları ve sanat yapıları, açık ve kapalı drenaj, sulama tesisleri, kimyasal maddeler kullanılarak arazi ıslahı, toprak muhafazası ve dere yatağı ıslahı gibi faaliyetleri kapsayacak. Ortak kullanım alanları olarak planlanan alanlarda, toplulaştırma çalışmaları süresince tarımsal faaliyetlerde bulunmak, ilgili kuruluşun iznine bağlı olacak. Toplulaştırmada kanal ve yol gibi, kamunun ortak kullanacağı alanlar olarak planlanan yerlerdeki mütemmim cüzlerin karşılığı ile çiftçiye yeni parseller teslim edilene kadar doğabilecek gelir kayıplarını, uygulayıcı kuruluş karşılayacak. Mevcut düzenlemeye göre, belirtilen süre içindeki arazi sadece Ziraat Bankası, Türkiye Zirai Donatım Kurumu ve Tarım Kredi Kooperatiflerine ipotek edilebilirken, teklifle bu gibi arazilerin Tarım Kredi Kooperatifleri ve bankalara ipotekliği öngörülüyor. Bu kısıtlama süresi içerisinde ipoteğin paraya çevrilmesi gerektiğinde, düzenlenecek kıymet takdir raporu uygulayıcı kuruluşa tebliğ edilecek. Uygulayıcı kuruluşun bu rapora itiraz ve dava hakkı olacak. Kesinleşen kıymet takdir raporuna göre tespit edilen bedel, kanuna göre uygulayıcı kuruluş tarafından uygun görülmesi halinde ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takip dosyasına ödenerek, arazinin Hazine mülkiyetine geçmesi sağlanacak. Ancak uygulayıcı kuruluş tarafından ihtiyaç duyulmaması halinde, arazinin satışına izin verilebilecek. Kadastro işlemi ile oluşan tespit ve kayıtların iptali için devlet veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca kayıt lehtarına karşı açılan davalarda, davalıdan yargılama gideri alınmayacak. -ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI- Özel güvenlik şirketleri tarafından üçüncü kişi, kurum ve kuruluşlara sağlanacak koruma ve güvenlik hizmetleri, hizmetin başladığı günün mesai bitimine kadar ilgili valiliğe yazılı olarak bildirilecek. Mevcut düzenlemede, koruma ve güvenlik hizmeti, hizmetin başlamasından en geç bir hafta önce ilgili valiliğe bildiriliyordu. Özel güvenlik görevlisi olarak istihdam edilecekler ile özel güvenlik şirketlerinde, alarm izleme merkezlerinde ve özel güvenlik eğitimi verecek kurumlarda kurucu veya yönetici olarak çalışacaklar hakkında valilikçe güvenlik soruşturması yapılacak. Soruşturma sonucu olumlu olanlara, özel güvenlik temel eğitimini başarıyla bitirmiş olmak şartıyla, valilikçe 5 yıl süreli çalışma izni verilecek. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması her 5 yılda bir yenilenecek. ''Çalışma izninin yenilenebilmesi için, güvenlik soruşturmasının olumlu olması ve özel güvenlik yenileme eğitiminin başarıyla tamamlanmış olması zorunluluğu'' kaldırılıyor. Yükseköğretim kurumlarının güvenlikle ilgili fakülte ve meslek yüksekokullarından mezun olanlar ile fakülte veya meslek yüksekokullarının güvenlikle ilgili bölümlerinden mezun olanlarda silah eğitimi dışında özel güvenlik temel eğitimi şartı aranmayacak. Mevcut düzenlemede, mezun olduktan sonra 5 yıl süreyle bu şartın aranmayacağı hüküm altındaydı. Genel kolluk kuvvetlerinden ve MİT'ten emekli olanlar ile en az 5 yıl bu görevlerde çalıştıktan sonra kendi istekleriyle görevlerinden ayrılanlarda, özel güvenlik temel eğitimi şartı ile silahsız olarak görev yapacaklar için en az 8 yıllık ilköğretim veya ortaokul, silahlı olarak görev yapacaklar için de en az lise mezunu olma şartı aranmayacak. Bu düzenleme, helikopterinin düşmesi sonucu hayatını kaybeden eski BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun bu konuyla ilgili verdiği kanun teklifini de içeriyor. -YÜZDE 12 SİGORTA PRİMİ İŞVERENLERCE ÖDENECEK- Kullandıkları aylıksız izin sürelerinin bitiminden sonra göreve başlayanlar ile göreve başlaması için tanınan süreler ile bir yıl ve daha az süreyle aylıksız izne ayrılan sigortalıların, aylıksız izinli oldukları tarihteki prime esas kazançları üzerinden yüzde 12 genel sağlık sigortası primi işverenlerce ödenecek. Ancak askerlik hizmeti nedeniyle aylıksız izne ayrılanların primlerinin ödenmesinde bir yıllık süre sınırı aranmayacak. Ar-Ge projelerinin desteklenmesi amacıyla ödeneği bulunan merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin tümü tarafından yapılan ödemelerin toplamı, her takvim yılı için 30 milyon TL'yi geçemeyecek. Mevcut düzenlemede bu rakam 10 milyon TL idi. 31 Temmuz 2010 tarihine kadar (bu tarih dahil) işlenen fiillere ilişkin, bu teklifin kanunlaşıp yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar tahakkuk ettiği halde dava açılmış veya dava açma süresi sona ermemiş idari para cezası asıllarının yüzde 25'i ile bu tutara ödeme sürelerinin bittiği tarihten teklifin kanunlaşıp yayımlandığı tarihe kadar geçen süre için TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde, idari para cezası asıllarının kalan yüzde 75'i ile idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer'i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecek. Bu düzenleme kapsamına giren alacakların tahakkuk ettiği tarih itibarıyla, bu madde için öngörülen başvuru süresinin 15 günden az kaldığı hallerde, bu alacaklar için yapılacak başvuru süresi, tahakkuk tarihinden itibaren 15 gün olarak uygulanacak. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü taşra teşkilatına ''sportif eğitim uzmanlığı'' için 100 kadro verilecek.