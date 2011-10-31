-Özel güne özel tarih: 11.11.11 ADANA (A.A) - 31.10.2011 - Evlenmek isteyen çiftlerin, nikah tarihlerini anlamlı ve hatırlanır kılmak için ''11.11.2011''i tercih etmesi, bu tarihte evlendirme dairelerindeki yoğunluğun artmasına neden oldu. Adana'da evlilik tarihlerini özel olmasını isteyen Tahsin Cem Ülker ve Eda Alimen çifti de nikah için 11 Kasım'ı tercih edenler arasında. Düğün davetiyelerini de bir rakamlarıyla süsleyen genç çift davetiyelerinde şu ifadelere yer verdi: ''1 tesadüfle kesişti yolumuz. 1 görüş 1 yürek atışı...1 belirsizlikle başlayan, 1, 1'imizi tanıdıkça artan sevgide buluştuk. 1'inci günden beri her şeyin bittiğini düşündüğümüzde bile hayırlısını diledik, takdir-i ilahi dedik. 1 anda yeşerdi tükendiğini düşündüğümüz umutlarımız. 1 yürek olmak için çıktık bu yola ayrı bedenlerle. Gönlümüze hasret yazılmadan, sevgimize mezar kazılmadan... Hayırlısı dileyerek çıktığımız bu yolda, evet demek için hazırız. Hayatımızın en önemli dönüm noktalarından biri olan 11.11.11'de tüm akraba ve dostlarımızı yanımızda görmekten onur duyarız. Eda ve Tahsin Cem.'' Tahsin Cem Ülker, bu özel tarihte hayatlarını birleştirebilmek için aylar öncesinden evlendirme müdürlüğünden gün aldığını söyledi. -Özel günlere özel mesai- Adana'da bu özel günde hayatlarını birleştirmek ve mutlu bir evliliğe ilk adımını atmak isteyen çiftler, nikah memurluklarına başvurularını günler öncesinden yaptı. Seyhan Belediyesi Evlendirme Memurluğu yetkilileri, her yıl bu gibi özel günlerde yoğunluklar yaşandığını belirterek özel günlerde fazla mesai yaptıklarını söyledi. Yetkililer, günde ortalama 5-10 nikah kıyarken 11.11.2011 tarihinde evlenmek isteyenlerin sayısının 3-4 kat arttığını belirtti.