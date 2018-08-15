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 (özel görüntüyle)- ATAŞEHİR'DE PLAZADA YANGIN 

- Yangının ilk anları kameralara yansıdı Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İSTANBUL DHA Ataşehir'de bir plazanın dış cephesi alev alev yandı Ataşehir Küçükbakkalköy Işıklar Caddesi'nde bulunan 9 katlı plazada saat 10

15 Ağustos 2018 15:28

- Yangının ilk anları kameralara yansıdı

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İSTANBUL DHA
Ataşehir\'de bir plazanın dış cephesi alev alev yandı
Ataşehir Küçükbakkalköy Işıklar Caddesi\'nde bulunan 9 katlı plazada saat 10.45 sıralarında yangın çıktı. Binanın dış cephesinde başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Plazanın dış cephesi alev alev yandı. Bu sırada plazadan kopan parçalar çevreye yayıldı. Polis ekipleri şerit çekerek vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı. Kısa sürede olay yerine gelen Kayışdağı, Kadıköy, Ümraniye ve Üsküdür itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.  Langın itfaiyenin 1 saat süren çalışmasının ardından söndürüldü. Binanın yeni olduğu için boş olduğu öğrenilirken yangında ölen ya da yaralanan olmadı. 

Görüntü Dökümü:
-Alevlerden görüntü ilk anlar (ÖZEL)
-İtfayenin müdahalesi
-Çevreye yayılan parçalar
-Polis ekiplerinden görüntü
-Çevredeki vatandaşlardan görüntü
-Vatandaşlarla röp
-Genel ve detay görüntüler
 
15.08.2018 - 11.29 Haber Kodu : 180815046
15.08.2018 - 11.35 Haber Kodu : 180815047
15.08.2018 - 12.02 Haber Kodu : 180815060

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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