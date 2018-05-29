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(özel görüntülerle)- 10 METREDEN YEŞİLLİK ALANA  DÜŞTÜLER: 2 YARALI

  Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA Üsküdar'da içinde 2 kişinin bulunduğu araç kontrolden çıkarak bariyerleri yıktı

29 Mayıs 2018 16:26

 

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA
Üsküdar\'da içinde 2 kişinin bulunduğu araç kontrolden çıkarak bariyerleri yıktı. Yaklaşık 10 metreden yeşillik alana uçan araçta bulunan 2 kişi yaralandı. 
Kaza saat 12.30 sıralarında Küplüce Mahallesi Rençber Sokak üzerinde meydana  geldi. Adem Eyiyürekli\'nin kullandığı 34 KKH  09  otomobil bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak sokak üzerindeki demir bariyerleri yıktı. Bariyerleri  aşan otomobil yaklaşık 10 metre yükseklikten yeşillik alana uçtu. Kaza da araçta bulunan Adem Eyiyürekli ve arkadaşı Hacı Yusuf Altınibik araçta sıkıştı.

CAN PAZARI YAŞANDI
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar  durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi sıkıştıkları yerde yaptı. İtfaiye tarafından sedyeyle yola çıkarılaran yaralılar ambulansa konuldu.

ÖĞLE YEMEĞİNE GİDECEKLERDİ
Ambulansa bindirilen yaralılar hastaneye kaldırılırken, itfaiye ve polis ekipleri aracın yanma ihtimaline karşı tedbir aldı. Çevredeki vatandaşlar bir ses duyduklarını ve bir anda aracın bariyerleri  aşarak aşağıya uçtuklarını söyledi. 

Görüntü Dökümü:
-Araçta sıkışan yaralıların görüntüsü(ÖZEL)
-Yaralıların kurtarma çalışmaları (ÖZEL)
-Araçtan çıkarılmaları(ÖZEL)
-Sağlık ekiplerinin müdahalesi(ÖZEL)
-Yaralıların ambulansa taşınması
-Ambulansa konulması
-Yıkılan demir bariyerler
-Aracın görüntüsü
-Çevredeki vatandaşlarla röp
-İtfaiye ekiplerinin çalışması
-Genel ve detay görüntüler
 

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