(özel görüntülerle)- 10 METREDEN YEŞİLLİK ALANA  DÜŞTÜLER: 2 YARALI

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA

Üsküdar\'da içinde 2 kişinin bulunduğu araç kontrolden çıkarak bariyerleri yıktı. Yaklaşık 10 metreden yeşillik alana uçan araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 12.30 sıralarında Küplüce Mahallesi Rençber Sokak üzerinde meydana geldi. Adem Eyiyürekli\'nin kullandığı 34 KKH 09 otomobil bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak sokak üzerindeki demir bariyerleri yıktı. Bariyerleri aşan otomobil yaklaşık 10 metre yükseklikten yeşillik alana uçtu. Kaza da araçta bulunan Adem Eyiyürekli ve arkadaşı Hacı Yusuf Altınibik araçta sıkıştı.

CAN PAZARI YAŞANDI

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi sıkıştıkları yerde yaptı. İtfaiye tarafından sedyeyle yola çıkarılaran yaralılar ambulansa konuldu.

ÖĞLE YEMEĞİNE GİDECEKLERDİ

Ambulansa bindirilen yaralılar hastaneye kaldırılırken, itfaiye ve polis ekipleri aracın yanma ihtimaline karşı tedbir aldı. Çevredeki vatandaşlar bir ses duyduklarını ve bir anda aracın bariyerleri aşarak aşağıya uçtuklarını söyledi.

Görüntü Dökümü:

-Araçta sıkışan yaralıların görüntüsü(ÖZEL)

-Yaralıların kurtarma çalışmaları (ÖZEL)

-Araçtan çıkarılmaları(ÖZEL)

-Sağlık ekiplerinin müdahalesi(ÖZEL)

-Yaralıların ambulansa taşınması

-Ambulansa konulması

-Yıkılan demir bariyerler

-Aracın görüntüsü

-Çevredeki vatandaşlarla röp

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Genel ve detay görüntüler

