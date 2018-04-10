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Spor

(ÖZEL) Gökhan İnler'in hayvan sevgisi sınır tanımıyor

Tecrübeli futbolcu sahipsiz ve bakıma muhtaç köpekler için Başakşehir ile Beykoz arasında mekik dokuyor Uğur DEMİRKIRDI, Olgucan KALKAN - İSTANBUL, (DHA) Spor Toto Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir'in başarılı orta saha oyuncusu Gökhan İnler, Beyko

10 Nisan 2018 13:48

Tecrübeli futbolcu sahipsiz ve bakıma muhtaç köpekler için Başakşehir ile Beykoz arasında mekik dokuyor

Uğur DEMİRKIRDI, Olgucan KALKAN - İSTANBUL, (DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in lideri Medipol Başakşehir\'in başarılı orta saha oyuncusu Gökhan İnler, Beykoz Belediyesi Hayvan Barınağı\'nı ziyaret etti. Burada bakıma muhtaç köpeklerle oynayan, onları besleyen Gökhan İnler, hayvan sevgisiyle ilgili önemli mesajlar verdi.
Barınaklarda köpeklerle bir araya gelmeyi sevdiğini ve bunu sık sık tekrarladığını belirten Gökhan İnler, toplumsal bir çağrıda bulunarak, \"Duyarlı olmaya devam edelim. Hayvan seven; insanları da sever, dünyayı da sever. Herşeyin başı sevgi. Burası benim sevdiğim bir ortam. Sık sık gelirim. Beykoz Belediyesi\'ne teşekkür ederim. Onlar bu olaya çok önem veriyorlar, Onlarla birlikte hayvanlar için güzel, iyi işler yapılıyor. Bu tür yerlerin çoğalması lazım\" dedi.
GÖKHAN İNLER\'İN ÖZEL UĞRAŞI VE HAYVANLAR İÇİN MESAJI
Gökhan İnler, Başakşehir\'deki antrenmanından çıkıp yorgun olmasına rağmen Beykoz\'un tepelerindeki barınağa giderken, edinilen bilgiye göre sık aralıklarla mama ve veterinerlerin ihtiyacı olan tıbbi malzemeler yardımında bulunuyor.
Kendi evinde de köpekleri olduğunu ve onlarla vakit geçirdiğini ifade eden Gökhan İnler, Doğan Haber Ajansı\'na (DHA) özel açıklamalarda bulunarak şunları söyledi: \"Benim evimde 3 tane köpeğim var. İki tane küçük Yorkshire, bir tane de Alman kurdum var. Onları seviyorum ve her gün onları besliyorum.\"
\"KÖPEKLER VE DİĞER HAYVANLAR İÇİN EL ELE VERMELİYİZ\"
Futbol ve sanat dünyasının önde gelen isimleriyle birlikte projeler yapılmasının sokakta kalan ve barınak hayvanları için faydalı olabileceğini vurgulayan İnler, \"Tabii ki önemli kişiler, iyi ve köpekleri seven insanlar hepimiz beraber, güçlü bir ortamda güzel bir şeyler yapılır. Ben buna inanıyorum. Onun için kim yardım ederse köpekler, hayvanlar için süper bir şey olur. Tabii ki yardım olarak ne yapabileceğimize bakmak lazım. Geçici bir heves olmadan, gerçek anlamda sahiplenmek lazım. Ben hayvanları çok seviyorum ve onlar için elimden ne geliyorsa yaparım \" şeklinde konuştu.
Gökhan İnler çok yakın zamanda dünya futbolunun önde gelen isimleri ve Türk futbolunun yıldızları ile beraber sahipsiz ve bakıma muhtaç hayvanlar için bir proje geliştireceğini ve sosyal bir yardım için kolları sıvadığını da söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Gökhan İnler\'in açıklamaları
- Gökhan İnler\'in köpeklerle vakit geçirmesi
- Köpekleri beslemesi ve onları sevmesi
- Detaylar

(FOTOĞRAFLI)
 

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