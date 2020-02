(Özel) Gökhan İnler: "Bu sene güzel futbolumuzla Türkiye'ye damga vurmak istiyoruz"

\"Galatasaray maçından güzel bir sonuçla dönmek istiyoruz\"

\"Başakşehir\'in projesine inananlar buraya geliyor. Burada müthiş bir atmosfer ve futbol için ideal bir ortam var\"

Avrupa\'da 9 yıl üst düzey futbol oynayan tecrübeli futbolcu; Cengiz, Enes, Çağlar ve Hakan Çalhanoğlu için de tavsiyede bulundu: \"Avrupa tecrübelerini en iyi şekilde değerlendirsinler\"

\"En önemlisi işine sadık kalmak, çalışmak, ne olursa olsun Avrupa\'da kalmak ve sabredip fırsat gelince iyi değerlendirmek\"

\"İsviçre\'de yaptığım açıklamalarda Türkiye için oynamak istediğimi söyledim\"

\"Beşiktaş iyi bir Şampiyonlar Ligi geçirdi\"



\"İlerideki işim inşallah futbolda olur\"

\"Agresifliğim düşüncede, futbol kuralları içerisinde kalıp sertlikleri rakibe değil topa yaptım ve kariyerimde sadece 2 kırmızı kartım var\"

\"Kariyerimde her hocanın bir katkısı var\"

\"Türkiye\'ye gelmeyi kariyerimde bir düşüş olarak görmüyorum çünkü, geçen sene şampiyon takımdaydım, bu sene de süper bir lig var ve yine yarışın içinde olan bir takımdaydım\"

Uğur DEMİRKIRDI - Olgucan KALKAN / İSTANBUL,(DHA)

Medipol Başakşehir\'in tecrübeli futbolcusu Gökhan İnler, Türkiye\'ye transfer sürecinden Milli takım tercihine, Premier Lig\'de yaşadığı şampiyonluktan Süper Lig\'deki şampiyonluk yarışına, bugüne kadar çalıştığı teknik adamlardan, aktif futbol yaşamından sonraki hedeflerine kadar birçok konuda Doğan Haber Ajansı\'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

8 senelik İtalya Serie A kariyerinin ardından, Premier Lig\'de rüya gibi bir şampiyonluk yaşayan ardından da Türkiye\'ye transfer olan Gökhan İnler, \"Türkiye\'ye sevdiğim için geldim\" dedi. İnler, \"Transferlerim bugüne kadar hep düşündüğüm, isteyerek ve bilerek gittiğim transferler oldu. Türkiye\'ye sevdiğim için geldim. Onun için 2 senedir Türkiye\'deyim. Bunu kariyerimde düşüş olarak görmüyorum çünkü, bu lig çok çekişmeli, heyecan dolu. İnşallah böyle devam eder. Bu sene görüyoruz ki süper bir lig var. Takımlar güçlendi. Ben kariyerimde bir düşüş olarak görmüyorum. Çok pozitif görüyorum çünkü, Türkiye kendisini çok geliştirdi. Geçen sene şampiyon takımdaydım, bu sene süper bir lig var ve yine yarışın içinde olan bir takımdaydım\" şeklinde konuştu.

GÖKHAN İNLER\'DEN LEJYONERLERE TAVSİYE : \"AVRUPA TECRÜBELERİNİ EN İYİ ŞEKİLDE DEĞERLENDİRSİNLER\"

Yurtdışında Türkiye\'yi temsil eden Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Enes Ünal, Çağlar Söyüncü gibi isimlerin başarılı olmaları için işlerine sadık kalmaları gerektiğini ifade eden Gökhan İnler, \"Ben de o seviyedeydim. Başlangıçlar zordur. Zor ve iyi günleri gördüm. En önemlisi işine sadık kalmak. Kötü günlerde sabırlı olmak lazım. Hiç pes etmeden çalışmak, fırsat gelince de iyi değerlendirmek lazım. Verilen şansın her saniyesini değerlendirsinler. Eleştiriler de olacaktır bunu kendini geliştirmek için kullanmalısın, hataların varsa ve bunlar sana söyleniyorsa o zaman kendini daha iyi geliştiriyorsun. Bence en önemlisi orada olmak, Avrupa\'da olmak. İnşallah ileride daha çok Türk futbolcu Avrupa\'da forma giyer. Herkes elinden geleni versin tabii ki Türk oyuncuların orada olmasından mutluyum\" diye konuştu.

\"GALATASARAY MAÇINDAN GÜZEL BİR SONUÇLA DÖNMEK İSTİYORUZ\"

Süper Lig\'in son 6 haftasının herkes gibi kendileri için de zor geçeceğini ifade eden İnler, \"Göründüğü gibi 4 takım bir hedef için çabalıyor. Ben kendi takımıma bakıyorum. Başakşehir olarak güzel futbolla elimizden geleni yapacağız. Önümüzdeki 6 hafta bizim için de çok zor olacak ama maç maç bakacağız. Gelecek maçımız Galatasaray elimizden geleni yapıp, hayırlısıyla güzel bir sonuçla maçtan dönmek istiyoruz\" ifadelerini kullandı.

\"BAŞAKŞEHİR\'İN PROJESİNE İNANANLAR BURAYA GELİYOR\"

Medipol Başakşehir\'in her sene yükselişte olduğunu ve bunun için iyi transferler yapıldığını vurgulayan İnler, \"Başakşehir bakıldığı zaman bu sene değil, 4-5 senedir çıkışta. Onun için takım iyi transferler yapıyor. Her sene önemli oyuncular geliyor. Başakşehir\'in projesine inananlar buraya geliyor. Kadro iyi, müthiş. Oynamayanlar arasında da süper futbolcular var. Başakşehir\'in hedefi ileride büyük bir takım olmak\" dedi.

\"BU SENE GÜZEL FUTBOLUMUZLA TÜRKİYE\'YE DAMGA VURMAK İSTİYORUZ\"

Formasını giydiği Süper Lig lideri Medipol Başakşehir\'de kendi deyimiyle \"süper\" bir ortam olduğunu ifade eden İnler, DHA\'ya yaptığı açıklamalarına şöyle devam etti: \"Yeni bir proje, yeni bir ortam. Sağ olsun Başkan Göksel Gümüşdağ ve yöneticiler elinden geleni yapıyor. Abdullah Hoca var. Hep beraber çalışmışlar. İngiltere tarzı gibi oldu. Sabır ve istikrar var. Çünkü iyi ya da kötü günde hep birlikteydiler. Şimdi de 4 senedir meyvelerini alıyorlar. Bu görünüyor. Biz de bu projelere inanıyoruz. Emre Kaptan olsun, Adebayor olsun, Clichy olsun bu isimler çok önemli. Ortam; aile ortamı. Herkes bir hedef için çalışıyor. İnşallah bu sene güzel futbolumuzla Türkiye\'ye damga vurmak istiyoruz.\"

\"KENDİMİ GELİŞTİRDİĞİM, TECRÜBELENDİĞİM HALİMLE BURAYA GELDİM\"

Beşiktaş\'a transfer olduğu dönemde Türkiye\'ye ilk gelişi olmadığını ve gençken 3 büyük takımda denendiğini hatırlatan Gökhan İnler, \"Bu ülkeye gelmek istedim. Onun için benim kararım kolay oldu. Türkiye\'de oynamak güzel bir şey. O zamanlar gençtik. Benim eski menajerlerim vardı. Tabii gençken, hiçbir şey bilmiyorsun, tecrüben yok. 3 büyük takımdaydım. Bu büyük bir hikaye şimdi anlatırsam bitmez. Ancak sonuçta kalamadım. 20\'li yaşlardaydım alınmadım. Hiç birinde kalamadım. Ama pes etmedim daha sonrasında kariyerim İtalya\'da başladı orada kendimi gösterdim, geliştirdim. Kendimi geliştirdiğim, tecrübelendiğim halimle buraya geldim. Şu an çok daha başka yerlerdeyim\" ifadelerini kullandı.

\"BEŞİKTAŞ İYİ BİR ŞAMPİYONLAR LİGİ SEZONU GEÇİRDİ\"

Son dönemlerde Süper Lig\'in oldukça geliştiğini ifade eden Gökhan İnler, \"Daha önce söylediğim gibi Türkiye Ligi baya gelişti. Şuanda ünlü, sağlam, tecrübeli oyuncular geliyor Türkiye\'ye. Bence Türkiye kendisini çok iyi geliştirdi. İnşallah böyle devam eder. Bu sene gördük. Beşiktaş\'ta iyi bir Şampiyonlar Ligi geçirdi. Onun için böyle devam\" diye konuştu.

\"AGRESİFLİĞİM DÜŞÜNCEDE\"

Saha içinde agresifliğinin sadece düşüncede olduğunu belirten İnler kariyeri boyunca 2 kırmızı kart görmesiyle de dikkat çekiyor. DHA\'nın sorularını yanıtlarken \'Kart görmeye müsait bir mevkide oynuyorsun ve sert ligde forma giydin ama sadece iki kırmızı kartın var. Bunu nasıl başardın ?\" diye sorulan Gökhan İnler, \"İtalya\'da 8 senem geçti. Benim agresifliğim var ama düşüncede agresifim. Onun için sarı kart gördükten sonra bir futbolcu düşünür ikinciyi almamak için. Bu zamana kadar onu iyi yaptım. Bu önemli yani kırmızı kart yersen, takımın bir kişi eksik oynuyor. Bu da takıma zarar verebiliyor. Ben şu ana kadar çok kırmızı kart görmedim, futbol kuralları içinde kalıp sertliğimi rakibe değil. Topa ve oyunun akışına göre ayarladığımı düşünüyorum. Onun için mutluyum, dediğim gibi takımını eksik bırakmak üzücün bir durum, buna çok sebep olmadım\" dedi.

\"İSVİÇRE\'DE YAPTIĞIM AÇIKLAMALARDA TÜRKİYE İÇİN OYNAMAK İSTEDİĞİMİ SÖYLEDİM\"

İsviçre Milli Takımı\'nda forma giyen ve kaptanlığa kadar yükselen Gökhan İnler, Milli takım tercihiyle ilgili ise, \"Türk Milli takımı adına oynamak için şansım vardı. Hatta İsviçre\'de yaptığım açıklamalarda Türkiye için oynamak istediğimi söyledim. Reha Kapsal zamanında Ümit Milli Takıma çağırıldım. Milli Takım formasını giydiğim için mutluydum.

\"REHA KAPSAL SADECE BİR KERE ÜMİT MİLLİ TAKIMA ÇAĞIRDI, SONRA ÇAĞIRMADI...ÇOK ÜZÜLDÜM\"

Reha hoca beni bir kere çağırdı. Ondan sonra çağırmadı. Daha sonrasında İsviçre bunu duyunca beni A Milli Takıma kazandırdı. Ben de onlara evet dedim. Ben, Türkiye için oynamak isterdim. Bazı basın mensupları da ne olup bittiğini bilmiyor ama ben Türkiye için oynamak istedim. Sonuçta İsviçre için oynadım. Kaptanlık yaptım, çünkü onlar bana değer verdi. Bende onlar için elimden geleni yaptım. Euro 2008\'teki maç benim için çok özeldi. Türkiye\'de oynayabilirdim ama İsviçre formasıyla Türkiye karşı oynadım. O duyguların tarifi zor\" şeklinde konuştu.



\"KARİYERİMDE HER HOCANIN BİR KATKISI VAR\"

Kariyerinde Benitez, Mazzari, Favre, Ranieri, Şenol Güneş, Abdullah Avcı gibi birçok teknik adamla çalıştığını belirten İnler, \"Benim kariyerime her hocanın bir katkısı var. Önceki hocalarım da dahil. Benim için her hocanın bir özelliği var. Ben onların pozitifliğini, her şeyini alırım benim için çok önemli. Onlarla irtibata geçmek güzel. Benim için önemliler. Çünkü, futbolcu için diyaloglarda önemli. Ne yapabiliriz, neyi yapamadık bunları iyi konuşmak benim için önemli. Hiçbir antrenör ile benim problemim olmadı, herkesle iyi geçindim\" dedi.

\"İLERİDEKİ İŞİM İNŞALLAH FUTBOLDA OLUR\"

Futbol hayatına son verdikten sonra da futbolun içinde kalmak istediğini vurgulayan tecrübeli oyuncu, \"Futbolu daha bırakmak istemem. Zihinsel ve fiziksel olarak iyiysem devam ederim. Futbolu nerede bırakacağımı bilmiyorum. Hayırlısı neyse o olsun. Daha sonrasında da futbolda kalmak istiyorum. Çünkü ben onunla doğup, büyüdüm. Onun için ilerideki işim inşallah futbolun içinde kalırım\" açıklamasında bulunarak sözlerini tamamladı.

Spor Toto Süper Lig\'in lideri Medipol Başakşehir\'in başarılı orta saha oyuncusu Gökhan İnler, Beykoz Belediyesi Hayvan Barınağı\'nı ziyaret etmişti. Burada bakıma muhtaç köpeklerle oynayan, onları besleyen Gökhan İnler, hayvan sevgisiyle ilgili önemli mesajlar da vermişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Gökhan İnler\'in açıklamaları

-Köpeklerle olan görüntüleri

-Detaylar

FOTOĞRAFLI