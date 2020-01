(ÖZEL) Genç tenisçi Mert Naci Türker hedeflerini açıkladı

\"Yabancı oyunculardan hiçbir farkımız yok, sadece inanma eksiğimiz var\"

\"Henüz 19 yaşındayım ve ilerleyen yıllarda ilk 100 içinde olmak isterim\"

\"Dünya 6 numarası Cicic\'e benzetilmek benim için mükemmel bir şey\"

Türk tenisinin gelecek yıllarda başarılar beklediği TED Spor Kulübü\'nün 19 yaşındaki oyuncusu Mert Naci Türker, Doğan Haber Ajansı\'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

\"TÜRKİYE\'DE BÖYLE ORGANİZASYONLARIN DÜZENLENMESİ TÜRKİYE VE TÜRK TENİSİ İÇİN ÖNEMLİ\"

American Express İstanbul Challenger\'ın Türkiye\'de düzenlenmesinin Türkiye ve Türk tenisi için önemli olduğunu belirterek sözlerine başlayan Mert Naci Türker, \"Böyle büyük isimlerin İstanbul\'a gelip böyle bir turnuvada yer almaları gerçekten mükemmel bir şey. Türk tenisi geçtiğimiz senelere göre önde gidiyor. Şu ana kadar büyük ilerlemeler kaydettik, bundan sonra da ilerleme olacağını düşünüyorum. Alttan gelen çok iyi sporcular var. Çalışıp elimizden geleni yapıyoruz. Federasyonumuz, kulübümüz ellerinden geldiğince bize destek çıkıyorlar, antrenörlerimiz yine aynı şekilde ellerinden geleni yapıyorlar. Biz de bunun karşılığını vermeye çalışıyoruz. İnşallah her şey güzel olacak\" dedi.

\"İLERLEYEN YILLARDA KENDİMİ İLK 100 İÇERİSİNDE GÖRMEK İSTERİM\"

Tenis hakkında düşünceleri ve gelecek yıllardaki hedefleriyle ilgili de konuşan Türker, \"Şu an dünyada bin 170. sıradayım. Türkiye\'de de ilk 5 içerisindeyim. En kötü ihtimalle bu sezonu ilk bin içerisinde kapatmak istiyorum. İlerisi için şu an 19 yaşındayım ve ilerleyen yıllarda kendimi ilk 100 içerisinde görmek isterim. Yabancı oyunculardan hiçbir farkımız yok. Sadece inanma eksiğimiz var. İnanırsak olacağını düşünüyorum\" açıklamasında bulundu.

\"CİLİC\'E BENZETİLMEK MÜKEMMEL BİR ŞEY\"

Dünya 6 numarası Marin Cilic\'e benzerliğiyle dikkat çeken genç tenisçi, \"Bu benzetme benim için mükemmel bir şey. Sonuçta Cilic, dünya 6 numarası. Ben de benzetildiğim bundan memnun oluyorum. Hoşuma gidiyor yani. Kendisinin de tenis tarzını çok beğeniyorum\" diyerek sözlerini tamamladı.

