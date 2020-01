(ÖZEL) Galatasaraylı futbolcu Tolga Ciğerci: "Fenerbahçe'ye gol atmak mükemmel olur"

\"Benim için en büyük başarı taraftarı mutlu etmek\"

\"Tudor\'a teşekkür ederim\"

\"Oynamadığım maçlarda çok üzülüyorum\"

\"Cenk çok iyi bir oyuncu\"

\"Arda ağabey büyük bir futbolcu\"

\"Hedefimiz derbiler değil şampiyonluk\"

\"Galatasaray\'a gelen forvet kötü olmaz\"

\"Sürekli koşu ve şut çalışmaları yapıyorum\"

\"Eski Galatasaraylılarla birlikte olmak hayal gibi\"

Serhan TÜRK / ANTALYA, (DHA)



Galatasaray\'ın orta saha oyuncusu Tolga Ciğerci, takımının Antalya kampında Doğan Haber Ajansı\'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

İlk olarak Antalya kampını değerlendiren Tolga Ciğerci, \"Benim için her şey çok iyi geçiyor. Takım olarak da her şey çok iyi gidiyor. Kendimizi maçlara iyi hazırlıyoruz. Sezona iyi bir başlangıç yapacağız\" açıklamasını yaptı.

Sakatlığının geçtiğini ve şu an sağlık durumumun iyi olduğunu belirten Tolga, \"Çok iyiyim. Formum yerinde. Çok çalıştım. Hedefim 2\'nci yarıda sakatlanmayarak ve her şeyi iyi yaparak takımıma yardım etmek\" dedi.

\"BENİM İÇİN EN BÜYÜK BAŞARI TARAFTARI MUTLU ETMEK\"

Tolga, Sarı-kırmızılı taraftarlar hakkında şunları söyledi:

\"Taraftarlar kızar, sever ve üzülür. Bu onların hakkıdır. Benim hedefim oynadığım her maç iyi performans göstermek. Bunu başarabilirsem, gol atabilirsem ve asist yapabilirsem benim için her şey iyi gidiyor anlamına gelir. Taraftarı mutlu edebiliyorsam bu benim için büyük bir başarıdır.\"

\"TUDOR\'A TEŞEKKÜR EDERİM\"

Fatih Terim ve Igor Tudor hakkında da konuşan Tolga, \"Her hocanın farklı bir düşüncesi var. Biri daha çok koşturur, biri ise daha çok futbol oynatır. Her hocanın farklı bir düşüncesi var. Futbolda bazen her şey iyi gider, bazen kötü gider. Kötü giderken her zaman sorumlu hoca olur. Futbol bu, normal tabii ki. Emekleri için Tudor\'a çok teşekkür ediyorum. Anlaşacağı yeni takımında da başarılar diliyorum. Fatih Terim\'in nasıl bir futbol adamı olduğunu ve nasıl futbol oynattığını bütün futbol dünyası biliyor. Takım olarak kendimizi maçlara iyi hazırlamalıyız. Fatih hocayı herkes biliyor zaten. Umarım her şey iyi gider ve ikinci yarıya iyi başlarız\" şeklinde konuştu.

\"OYNAMADIĞIM MAÇLARDA ÇOK ÜZÜLÜYORUM\"

Sakatlığı nedeniyle formasından uzak kaldığını hatırlatan Tolga, \"Her oynamadığım maçta üzülüyorum. Maalesef sakatlık yaşadım. Futbolda bunlar var. Ama takım arkadaşlarım en iyi performanslarını göstermeye çalıştı. Umarım 2\'nci yarı hiç sakatlanmam ve takımıma yardımcı olabilirim\" ifadelerini kullandı.

Tolga, en iyi ve en kötü performans sergilediği maçların sorulması üzerine de, \"En iyi performans gösterdiğim maç Demir Grup Sivasspor maçı. O maçta 2 gol attım. En kötü maçım zaten yok\" yanıtını verdi.

\"CENK ÇOK İYİ BİR OYUNCU\"

Tolga Ciğerci, Everton\'a transfer olan Cenk Tosun için ise, \"Cenk Tosun çok iyi bir oyuncu ve Beşiktaş\'ta nasıl bir golcü olduğunu gösterdi. Cenk\'e Everton\'da bol şans diliyorum. Umarım Cenk, Everton\'da çok gol atar ve daha güzel yerlere gelir\" diye konuştu.

\"ARDA AĞABEY BÜYÜK BİR FUTBOLCU\"

Arda Turan\'ın Medipol Başakşehir\'e transferini değerlendiren Tolga, \"Arda ağabey çok büyük bir futbolcu ve Barcelona\'da futbol oynamış bir isim. Şimdi Türkiye\'ye döndü ve kendisine başarılar diliyorum. Sakatlanmadığı sürece gerisi kendiliğinden gelir\" dedi.

\"FENERBAHÇE\'YE GOL ATMAK MÜKEMMEL OLUR\"

Borussia Monchengladbach formasıyla Fenerbahçe\'ye gol atan Tolga, \"Fenerbahçe\'ye Kadıköy\'de Galatasaray formasıyla da gol atabilirsem benim için mükemmel olur. Ama Kadıköy\'de başarılı olursak ve 3 puanı alırsak bizim için çok daha güzel olur. Zaten orada hedefimiz 3 puanla dönmek\" açıklamasını yaptı.

\"HEDEFİMİZ DERBİLER DEĞİL ŞAMPİYONLUK\"

Tolga, hedefe doğru maç maç ilerlediklerini söylerken, \"Derbi maçları bizim için hedef değil. Tek hedefimiz var o da şampiyonluk. Onu da bu sezon başaracağız. Şampiyon olursak harika olur. Maç maç bakıyoruz. Zaten derbi maçı geldiğinde farklı şekilde hazırlanırız\" ifadelerini kullandı.

Maçlardaki koşu mesafeleri ile dikkat çeken Tolga, \"Belki bir maçta 20 kilometre koşabilirim. Ama bunlar önemli değil. Önemli olan performansımla takımıma yardım etmek. Bunu da başarabilirsem benim için çok güzel olur\" dedi.

\"GALATASARAY\'A GELEN FORVET KÖTÜ OLMAZ\"

Tolga, Galatasaray\'ın forvet oyuncusu Gomis hakkında da şunları söyledi:

\"Kendisi çok iyi bir oyuncu ve sahada kendisini sürekli gösteriyor. Gomis, çok gol atmış bir isim. Galatasaray\'a gelen forvet zaten kötü olmaz. Hepsi iyi forvetlerdir. Kendisiyle çok iyi anlaşıyorum hiçbir sıkıntımız yok. İyi bir karakter ve iyi bir futbolcu.\"

Tolga, sözleşmesindeki 8 milyon Euro\'luk serbest kalma maddesi ile ilgili olarak, \"Galatasaray ile sözleşmem var ve başka bir şey düşünmüyorum. Burada bir hedefim var, o da şampiyon olmak\" açıklamasını yaptı.

Sahada kendini en çok orta saha bölgesinde rahat hissettiğini söyleyen Tolga, \"Ona hoca karar verecek. Ön tarafta biraz daha fazla oyna derse orada oynarım. Arka bölgede oyna derse orada oynarım. O konuda hiçbir sıkıntım yok. Oynamayı en sevdiğim bölge orta saha. Ama hoca sağda veya solda oyna derse oynarım. En önemlisi takıma yardım edebilmem. Benim için hiçbir sıkıntı yok\" diye konuştu.

\"SÜREKLİ KOŞU VE ŞUT ÇALIŞMALARI YAPIYORUM\"

Süper Lig\'de bu sezon gol yollarında çok etkili olan Tolga, \"İdmanlarda sürekli çalışıyorum. Sürekli şut ve koşu çalışmaları yapıyorum. Geçen sezon da çok denedim. Geçen sene olmadı. Bu sene çektiğim bütün şutlar gol oldu. Umarım 2\'nci yarıda da çektiğim bütün şutlar gol olur\" dedi.

\"ESKİ GALATASARAYLILARLA BİRLİKTE OLMAK HAYAL GİBİ\"

Birçok eski Galatasaraylı futbolcunun teknik ekipte yer almasını değerlendiren Tolga, \"Küçükken maçlarını sürekli izliyordum. Kendilerini şu anda burada görmek benim için hayal gibi. Onlar burada olduğu için çok mutluyum. Atmosfer için de çok iyi oluyor. Umarım takım ve teknik ekip olarak 2\'nci yarıyı başarıyla bitireceğiz\" ifadelerini kullandı.

\"Futbolda her zaman istediğinizi alamazsınız\" diyen Tolga, sarı-kırmızılı takımın ilk yarıdaki derbi performansıyla ilgili olarak, \"Futbol bu, bazen istediğin sonuçları alamazsın. Bazen 90 dakika futbolu sen oynarsın ama sonunda maçı kaybedersin. Maçı kötü oynarsın ama kazanan taraf sen olursun. Futbolda maalesef tuhaf şeyler olabiliyor. Hedefimiz 2\'nci yarıdaki bütün derbi maçlarımızı kazanmak\" açıklamasını yaptı.

Son olarak şampiyon olacaklarına inandıklarını söyleyen Tolga, \"Benim tek hedefim sağlığım yerinde olsun. Sonra gerisi zaten gelecektir. İnşallah şampiyon olacağız. Bunu da başaracağımıza inanıyorum\" diyerek sözlerini noktaladı.

